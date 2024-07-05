Ціни на золото — скільки коштує 1 г в Україні 5 липня

Ціни на золото в Україні — скільки коштує 1 г дорогоцінного металу в липні
На початку липня ціни на золото в Україні зросли, що зумовлено зростанням світових цін на дорогоцінний метал через економічну нестабільність та геополітичні ризики. Експерти також відзначають збільшення попиту на золото як надійний засіб збереження капіталу в умовах невизначеності.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у липні.
Цікаві факти про золото
Золото є корисним і важливим у багатьох аспектах:
- Електроніка. Золото використовується у виробництві електронних компонентів, оскільки воно є відмінним провідником електричного струму і не піддається корозії, що робить його ідеальним для контактних поверхонь в чутливих пристроях.
- Медицина. Цей дорогоцінний метал застосовується в медицині для виготовлення інструментів, таких як стоматологічні коронки і імплантати. Він також має антибактеріальні властивості і використовується у лікуванні ревматоїдного артриту.
- Косметика. Золото додається до косметичних засобів через свої антиоксидантні властивості, що сприяє зменшенню запалення і стимулює обмін речовин в шкірі.
- Фармація. У фармацевтиці використовуються золоті сполуки для лікування раку, оскільки вони можуть мати антиракові властивості і допомагають у знищенні пухлин.
- Енергетика. Золото використовується в альтернативних джерелах енергії, таких як сонячні батареї, для підвищення ефективності перетворення сонячного світла в електричну енергію.
Ці аспекти демонструють різноманітність і значення золота в різних сферах людської діяльності, від науки і технологій до медицини і косметики.
Де найдорожче примають золото
Золото оцінюють та купують у спеціалізованих місцях, таких як ювелірні магазини, банки, ломбарди та міжнародні товарні біржі. Найвищі ціни часто фіксуються на міжнародних біржах, де ціна золота визначається глобальним попитом і пропозицією, а також за стандартами якості і ваги.
Також за найвищою ціною можна продати цей дорогоцінний метал в спеціалізованих ювелірних магазинах, які оцінюють його якість і вагу з урахуванням найсучасніших стандартів. Важливим аспектом є досвід та репутація тих, хто викупає золото, оскільки це впливає на професіоналізм у проведенні оцінки та узгодження ціни.
Ціни на золото в Україні
Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:
- Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 043,36 грн/грам.
- Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 034,23 грн/грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 012,93 грн/грам.
Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:
- 333 проба: 1 003,31 грн/грам.
- 375 проба: 1 129,85 грн/грам.
- 500 проба: 1 506,47 грн/грам.
- 583 проба: 1 756,54 грн/грам.
- 585 проба: 1 762,56 грн/грам.
- 750 проба: 2 259,70 грн/грам.
- 900 проба: 2 711,64 грн/грам.
- 916 проба: 2 759,84 грн/грам.
- 958 проба: 2 886,39 грн/грам.
- 999 проба: 3 009,92 грн/грам.
- 999,9 проба: 3 012,63 грн/грам.
Середня ціна на золото в ломбардах України:
- 333 проба: 1 010 грн/грам.
- 375 проба: 1 240 грн/грам.
- 500 проба: 1 600 грн/грам.
- 583 проба: 1 800 грн/грам.
- 585 проба: 1 860 грн/грам.
- 750 проба: 2 420 грн/грам.
- 900 проба: 2 800 грн/грам.
- 916 проба: 2 950 грн/грам.
- 958 проба: 3 100 грн/грам.
- 999 проба: 3 220 грн/грам.
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