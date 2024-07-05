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Ціни на золото в Україні — скільки коштує 1 г дорогоцінного металу в липні

5 липня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на золото — скільки коштує 1 г в Україні 5 липня
Злитки золота. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На початку липня ціни на золото в Україні зросли, що зумовлено зростанням світових цін на дорогоцінний метал через економічну нестабільність та геополітичні ризики. Експерти також відзначають збільшення попиту на золото як надійний засіб збереження капіталу в умовах невизначеності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у липні.

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Цікаві факти про золото

Золото є корисним і важливим у багатьох аспектах:

  • Електроніка. Золото використовується у виробництві електронних компонентів, оскільки воно є відмінним провідником електричного струму і не піддається корозії, що робить його ідеальним для контактних поверхонь в чутливих пристроях.
  • Медицина. Цей дорогоцінний метал застосовується в медицині для виготовлення інструментів, таких як стоматологічні коронки і імплантати. Він також має антибактеріальні властивості і використовується у лікуванні ревматоїдного артриту.
  • Косметика. Золото додається до косметичних засобів через свої антиоксидантні властивості, що сприяє зменшенню запалення і стимулює обмін речовин в шкірі.
  • Фармація. У фармацевтиці використовуються золоті сполуки для лікування раку, оскільки вони можуть мати антиракові властивості і допомагають у знищенні пухлин.
  • Енергетика. Золото використовується в альтернативних джерелах енергії, таких як сонячні батареї, для підвищення ефективності перетворення сонячного світла в електричну енергію.

Ці аспекти демонструють різноманітність і значення золота в різних сферах людської діяльності, від науки і технологій до медицини і косметики.

Де найдорожче примають золото

Золото оцінюють та купують у спеціалізованих місцях, таких як ювелірні магазини, банки, ломбарди та міжнародні товарні біржі. Найвищі ціни часто фіксуються на міжнародних біржах, де ціна золота визначається глобальним попитом і пропозицією, а також за стандартами якості і ваги.

Також за найвищою ціною можна продати цей дорогоцінний метал в спеціалізованих ювелірних магазинах, які оцінюють його якість і вагу з урахуванням найсучасніших стандартів. Важливим аспектом є досвід та репутація тих, хто викупає золото, оскільки це впливає на професіоналізм у проведенні оцінки та узгодження ціни.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 043,36 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 034,23 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 012,93 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 003,31 грн/грам.
  • 375 проба: 1 129,85 грн/грам.
  • 500 проба: 1 506,47 грн/грам.
  • 583 проба: 1 756,54 грн/грам.
  • 585 проба: 1 762,56 грн/грам.
  • 750 проба: 2 259,70 грн/грам.
  • 900 проба: 2 711,64 грн/грам.
  • 916 проба: 2 759,84 грн/грам.
  • 958 проба: 2 886,39 грн/грам.
  • 999 проба: 3 009,92 грн/грам.
  • 999,9 проба: 3 012,63  грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 1 010 грн/грам.
  • 375 проба: 1 240 грн/грам.
  • 500 проба: 1 600 грн/грам.
  • 583 проба: 1 800 грн/грам.
  • 585 проба: 1 860 грн/грам.
  • 750 проба: 2 420 грн/грам.
  • 900 проба: 2 800 грн/грам.
  • 916 проба: 2 950 грн/грам.
  • 958 проба: 3 100 грн/грам.
  • 999 проба: 3 220 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та мідь.

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