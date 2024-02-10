Цены на фрукты в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Отдел фруктов и овощей в супермаркете. Фото: shutterstock.comphilips.co.in

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на сложные экономические обстоятельства, вызванные российским вторжением, украинские ритейлеры продолжают успешно удерживать цены на достаточно стабильном уровне, предотвращая значительное их увеличение. Однако необходимо отметить, что в Украине все же происходит некоторое повышение стоимости пищевых продуктов. К сожалению, стоимость фруктов в украинских магазинах не стала исключением и также постепенно возрастает. Такой постепенный рост цен в магазинах оказывает негативное влияние на уровень благосостояния граждан.

Новини.LIVE проанализировали цены на фрукты в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

Читайте также:

Что происходит с ценами на продукты в Украине

В Украине намечаются положительные изменения в ценах на базовые продукты, такие как гречка, мука и хлеб. В частности, ожидается, что стоимость гречки может уменьшиться на 5-7%, достигнув отметки 25-27 грн/кг. Такой прогноз представила главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.

Согласно ее заявлению, цены на этот продукт могут снизиться из-за того, что в 2023 году урожай гречки достиг рекордных 207,5 тысячи тонн.

"Стоимость муки будет оставаться стабильной в пределах 15-17 грн/кг, а цена других видов круп — риса, пшена и т.д. — может испытать незначительные колебания в пределах 3-5%", — добавила эксперт.

В то же время она предполагает, что произойдет дальнейшее постепенное увеличение средней цены на хлебобулочные изделия в пределах 0,5-1% ежемесячно.

"За первое полугодие хлеб пшеничный из муки высшего сорта может стоить 45-46 грн/кг, хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожает до 37-38 грн/кг, ржаной хлеб — до 39-40 грн/кг, батон — до 25-26 грн за 500 г", — сказала Черемисина.

Также на украинском рынке наблюдается стремительный рост цен на картофель. Один из самых доступных продуктов теперь стоит в среднем в четыре раза дороже, чем в прошлом году.

Так, в конце января этот овощ предлагался по цене 18-25 грн/кг (0,48–0,67 долл./кг). Это в среднем на 12% дороже по сравнению с предыдущей неделей.

Фермеры отмечают, что предложение картофеля оказалось ограниченным из-за низкого уровня урожая в некоторых регионах. Также возникли проблемы с качеством продукции. По заявлениям участников рынка, зимой в украинских хозяйствах снизились запасы высококачественного картофеля при сохранении растущего спроса. Это и привело к увеличению цен.

Аналитики отмечают, что высокая стоимость картофеля стимулирует импорт и сейчас на внутреннем рынке есть продукция из Польши, что дополняет отечественное предложение.

Как изменились цены на фрукты в Украине

Как изменились цены на фрукты в Украине в феврале (инфографика)

Сравнение цен на фрукты в Украине (1 декабря 2023 года — 2 февраля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 2 февраля 2024 года Разница цен Апельсины (1 кг) 74,04 74,57 +0,7% Апельсины (Египет) (1 кг) 59,20 57,10 -3,5% Бананы (1 кг) 61,53 64,65 +5% Виноград (1 кг) 180,41 239,75 +32,8% Лимоны (1 кг) 58,91 60,92 +3,4 Мандарины (1 кг) 56,34 47,93 -14,9% Мандарины клементин (1 кг) 95,62 75,90 -20% Яблоки украинские (1 кг) 17,09 18,72 +9,5% Яблоки айдаред (1 кг) 20,12 22,90 +13,8%

Как видим, в феврале 2024 года цены на фрукты в Украине в основном выросли. Лишь три позиции из списка упали в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Следует отметить, что две из трех позиций — это мандарины, традиционно дорожающие в канун новогодних праздников. Так, мандарины клементин подешевели в феврале на 20%.

А вот самый большой рост стоимости продемонстрировал виноград. Цена на него с декабря выросла почти на 33%. Также следует отметить рост цен на яблоки, которые подорожали на 9,5% (украинские) и 13,8% (айдаред).

Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных драников с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубцы.

Также мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине по состоянию на январь 2024 года. В отличие от рыбы и морепродуктов, после Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.