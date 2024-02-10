Цены на фрукты в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Цены в Украине в 2024 году — на сколько в магазинах подорожали фрукты
Несмотря на сложные экономические обстоятельства, вызванные российским вторжением, украинские ритейлеры продолжают успешно удерживать цены на достаточно стабильном уровне, предотвращая значительное их увеличение. Однако необходимо отметить, что в Украине все же происходит некоторое повышение стоимости пищевых продуктов. К сожалению, стоимость фруктов в украинских магазинах не стала исключением и также постепенно возрастает. Такой постепенный рост цен в магазинах оказывает негативное влияние на уровень благосостояния граждан.
Новини.LIVE проанализировали цены на фрукты в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
В Украине намечаются положительные изменения в ценах на базовые продукты, такие как гречка, мука и хлеб. В частности, ожидается, что стоимость гречки может уменьшиться на 5-7%, достигнув отметки 25-27 грн/кг. Такой прогноз представила главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.
Согласно ее заявлению, цены на этот продукт могут снизиться из-за того, что в 2023 году урожай гречки достиг рекордных 207,5 тысячи тонн.
"Стоимость муки будет оставаться стабильной в пределах 15-17 грн/кг, а цена других видов круп — риса, пшена и т.д. — может испытать незначительные колебания в пределах 3-5%", — добавила эксперт.
В то же время она предполагает, что произойдет дальнейшее постепенное увеличение средней цены на хлебобулочные изделия в пределах 0,5-1% ежемесячно.
"За первое полугодие хлеб пшеничный из муки высшего сорта может стоить 45-46 грн/кг, хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожает до 37-38 грн/кг, ржаной хлеб — до 39-40 грн/кг, батон — до 25-26 грн за 500 г", — сказала Черемисина.
Также на украинском рынке наблюдается стремительный рост цен на картофель. Один из самых доступных продуктов теперь стоит в среднем в четыре раза дороже, чем в прошлом году.
Так, в конце января этот овощ предлагался по цене 18-25 грн/кг (0,48–0,67 долл./кг). Это в среднем на 12% дороже по сравнению с предыдущей неделей.
Фермеры отмечают, что предложение картофеля оказалось ограниченным из-за низкого уровня урожая в некоторых регионах. Также возникли проблемы с качеством продукции. По заявлениям участников рынка, зимой в украинских хозяйствах снизились запасы высококачественного картофеля при сохранении растущего спроса. Это и привело к увеличению цен.
Аналитики отмечают, что высокая стоимость картофеля стимулирует импорт и сейчас на внутреннем рынке есть продукция из Польши, что дополняет отечественное предложение.
Как изменились цены на фрукты в Украине
|Название продукта
|Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023
|Цена в грн по состоянию на 2 февраля 2024 года
|Разница цен
|Апельсины (1 кг)
|74,04
|74,57
|+0,7%
|Апельсины (Египет) (1 кг)
|59,20
|57,10
|-3,5%
|Бананы (1 кг)
|61,53
|64,65
|+5%
|Виноград (1 кг)
|180,41
|239,75
|+32,8%
|Лимоны (1 кг)
|58,91
|60,92
|+3,4
|Мандарины (1 кг)
|56,34
|47,93
|-14,9%
|Мандарины клементин (1 кг)
|95,62
|75,90
|-20%
|Яблоки украинские (1 кг)
|17,09
|18,72
|+9,5%
|Яблоки айдаред (1 кг)
|20,12
|22,90
|+13,8%
Как видим, в феврале 2024 года цены на фрукты в Украине в основном выросли. Лишь три позиции из списка упали в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Следует отметить, что две из трех позиций — это мандарины, традиционно дорожающие в канун новогодних праздников. Так, мандарины клементин подешевели в феврале на 20%.
А вот самый большой рост стоимости продемонстрировал виноград. Цена на него с декабря выросла почти на 33%. Также следует отметить рост цен на яблоки, которые подорожали на 9,5% (украинские) и 13,8% (айдаред).
Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных драников с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубцы.
Также мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине по состоянию на январь 2024 года. В отличие от рыбы и морепродуктов, после Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.
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