Ціни на фрукти в Україні станом на лютий 2024 року

Відділ фруктів та овочів у супермаркеті. Фото: shutterstock.comphilips.co.in

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри складні економічні обставини, спричинені російським вторгненням, українські ритейлери продовжують успішно утримувати ціни на доволі стабільному рівні, запобігаючи значному їх збільшенню. Проте необхідно зазначити, що в Україні все ж таки відбувається деяке підвищення вартості харчових продуктів. На жаль, вартість фруктів в українських магазинах не стала виключенням і також поступово зростає. Це поступове зростання цін у магазинах негативно впливає на рівень добробуту громадян.

Новини.LIVE проаналізували ціни на фрукти в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

В Україні намічаються позитивні зміни у цінах на базові продукти, такі як гречка, борошно та хліб. Зокрема, очікується, що вартість гречки може зменшитись на 5-7%, досягнувши позначки 25-27 грн/кг. Такий прогноз представила головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

Згідно з її заявою, ціни на цей продукт можуть знизитися через те, що у 2023 році врожай гречки досяг рекордних 207,5 тисячі тонн.

"Вартість борошна залишатиметься стабільною в межах 15-17 грн/кг, а ціна інших видів круп — рису, пшона тощо — може зазнати незначних коливань у межах 3-5%", — додала експертка.

Водночас вона припускає, що відбудеться подальше поступове збільшення середньої ціни на хлібобулочні вироби в межах 0,5-1% щомісяця.

"За перше півріччя хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може вартувати 45-46 грн/кг, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчає до 37-38 грн/кг, хліб житній — до 39-40 грн/кг, батон — до 25-26 грн за 500 г", — сказала Черемісіна.

Також на українському ринку спостерігається стрімке зростання цін на картоплю. Один з найбільш доступних продуктів тепер коштує в середньому у чотири рази дорожче, ніж у попередньому році.

Так, наприкінці січня цей овоч пропонувався за ціною 18-25 грн/кг (0,48-0,67дол./кг). Це в середньому на 12% дорожче порівняно з попереднім тижнем.

Фермери зазначають, що пропозиція картоплі виявилася обмеженою через низький рівень урожаю в деяких регіонах. Також виникли проблеми із якістю продукції. За заявами учасників ринку, взимку в українських господарствах знизилися запаси високоякісної картоплі при збереженні висхідного попиту. Це і призвело до збільшення цін.

Аналітики зазначають, що висока вартість картоплі стимулює імпорт, і нині на внутрішньому ринку є продукція з Польщі, доповнюючи вітчизняну пропозицію.

Як змінилися ціни на фрукти в Україні

Як змінилися ціни на фрукти в Україні у лютому (інфографіка)

Порівняння цін на фрукти в Україні (1 грудня 2023 — 2 лютого 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 2 лютого 2024 року Різниця цін Апельсини (1 кг) 74,04 74,57 +0,7% Апельсини (Єгипет) (1 кг) 59,20 57,10 -3,5% Банани (1 кг) 61,53 64,65 +5% Виноград (1 кг) 180,41 239,75 +32,8% Лимони (1 кг) 58,91 60,92 +3,4 Мандарини (1 кг) 56,34 47,93 -14,9% Мандарини клементин (1 кг) 95,62 75,90 -20% Яблука українські (1 кг) 17,09 18,72 +9,5% Яблука айдаред (1 кг) 20,12 22,90 +13,8%

Як бачимо, у лютому 2024 року ціни на фрукти в Україні здебільшого зросли. Лише три позиції зі списку впали в ціні порівняно з груднем 2023 року. Слід відзначити, що дві з трьох позицій — це мандарини, які традиційно дорожчають напередодні новорічних свят. Так, мандарини клементин здешевшали у лютому на 20%. А от найбільше зростання вартості продемонстрував виноград. Ціна на нього з грудня зросла на майже на 33%. Також слід відзначити зростання цін на яблука, які здорожчали на 9,5% (українські) та 13,8% (айдаред).

Нагадаємо, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці.

Також ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року. На відміну від риби та морепродуктів, після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.