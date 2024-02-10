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Ціни в Україні у 2024 році — на скільки в магазинах здорожчали фрукти

10 лютого 2024 05:53
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на фрукти в Україні станом на лютий 2024 року
Відділ фруктів та овочів у супермаркеті. Фото: shutterstock.comphilips.co.in
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Попри складні економічні обставини, спричинені російським вторгненням, українські ритейлери продовжують успішно утримувати ціни на доволі стабільному рівні, запобігаючи значному їх збільшенню. Проте необхідно зазначити, що в Україні все ж таки відбувається деяке підвищення вартості харчових продуктів. На жаль, вартість фруктів в українських магазинах не стала виключенням і також поступово зростає. Це поступове зростання цін у магазинах негативно впливає на рівень добробуту громадян.

Новини.LIVE проаналізували ціни на фрукти в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

В Україні намічаються позитивні зміни у цінах на базові продукти, такі як гречка, борошно та хліб. Зокрема, очікується, що вартість гречки може зменшитись на 5-7%, досягнувши позначки 25-27 грн/кг. Такий прогноз представила головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

Згідно з її заявою, ціни на цей продукт можуть знизитися через те, що у 2023 році врожай гречки досяг рекордних 207,5 тисячі тонн.

"Вартість борошна залишатиметься стабільною в межах 15-17 грн/кг, а ціна інших видів круп — рису, пшона тощо — може зазнати незначних коливань у межах 3-5%", — додала експертка.

Водночас вона припускає, що відбудеться подальше поступове збільшення середньої ціни на хлібобулочні вироби в межах 0,5-1% щомісяця.

"За перше півріччя хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може вартувати 45-46 грн/кг, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчає до 37-38 грн/кг, хліб житній — до 39-40 грн/кг, батон — до 25-26 грн за 500 г", — сказала Черемісіна.

Також на українському ринку спостерігається стрімке зростання цін на картоплю. Один з найбільш доступних продуктів тепер коштує в середньому у чотири рази дорожче, ніж у попередньому році.

Так, наприкінці січня цей овоч пропонувався за ціною 18-25 грн/кг (0,48-0,67дол./кг). Це в середньому на 12% дорожче порівняно з попереднім тижнем.

Фермери зазначають, що пропозиція картоплі виявилася обмеженою через низький рівень урожаю в деяких регіонах. Також виникли проблеми із якістю продукції. За заявами учасників ринку, взимку в українських господарствах знизилися запаси високоякісної картоплі при збереженні висхідного попиту. Це і призвело до збільшення цін.

Аналітики зазначають, що висока вартість картоплі стимулює імпорт, і нині на внутрішньому ринку є продукція з Польщі, доповнюючи вітчизняну пропозицію.

Як змінилися ціни на фрукти в Україні

Ціни на фрукти в Україні станом на лютий 2024 року
Як змінилися ціни на фрукти в Україні у лютому (інфографіка)
Порівняння цін на фрукти в Україні (1 грудня 2023 — 2 лютого 2024 року)
Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 2 лютого 2024 року Різниця цін
Апельсини (1 кг) 74,04 74,57 +0,7%
Апельсини (Єгипет) (1 кг) 59,20 57,10 -3,5%
Банани (1 кг) 61,53 64,65 +5%
Виноград (1 кг) 180,41 239,75 +32,8%
Лимони (1 кг) 58,91 60,92 +3,4
Мандарини (1 кг) 56,34 47,93 -14,9%
Мандарини клементин (1 кг) 95,62 75,90 -20%
Яблука українські (1 кг) 17,09 18,72 +9,5%
Яблука айдаред (1 кг) 20,12 22,90 +13,8%

Як бачимо, у лютому 2024 року ціни на фрукти в Україні здебільшого зросли. Лише три позиції зі списку впали в ціні порівняно з груднем 2023 року. Слід відзначити, що дві з трьох позицій — це мандарини, які традиційно дорожчають напередодні новорічних свят. Так, мандарини клементин здешевшали у лютому на 20%. А от найбільше зростання вартості продемонстрував виноград. Ціна на нього з грудня зросла на майже на 33%. Також слід відзначити зростання цін на яблука, які здорожчали на 9,5% (українські) та 13,8% (айдаред).

Нагадаємо, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці

Також ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року. На відміну від риби та морепродуктів, після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.

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