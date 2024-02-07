Цены на рыбу и морепродукты в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Продукты в супермаркете. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на довольно затруднительное экономическое положение, в котором оказалась наша страна из-за российского вторжения, украинским ритейлерам удается сохранять стабильность цен, предотвращая их существенное увеличение. Впрочем, сказать, что в Украине совсем не растет стоимость продуктов питания также нельзя. К сожалению, цены в магазинах постепенно идут вверх, что отрицательно сказывается на благосостоянии граждан.

Новини.LIVE проанализировали цены на рыбу и морепродукты в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

В феврале 2024 года, по мнению заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инны Сало, цены на продукты питания в Украине могут вырасти. Особенно это касается молочных продуктов, овощей и фруктов.

"На динамику цен на плодоовощные, особенно в не сезон, наиболее существенно влияют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо", — пояснила эксперт.

К концу зимы предполагается увеличение цен на овощи, входящие в состав борщового набора. Капуста белокочанная может подняться до 16 гривен за килограмм (рост на 4% по сравнению с январем), свекла до 18,5 гривны за килограмм (3%), морковь до 16,5 гривны за килограмм (6%), картофель до 26 гривен за килограмм (5%), а лук до 18,5 гривны за килограмм (8%).

В свою очередь, ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, Наталья Копытец, сообщает, что в феврале отсутствуют экономические предпосылки для увеличения стоимости основных видов мяса.

"Однако в Украине, где война длится уже около двух лет, всегда есть вероятность заметных скачков цен. В частности, атаки по критической инфраструктуре — энергетической и производственной — могут повлечь за собой как сокращение, так и полное уничтожение производственных мощностей тех или иных видов мяса", — сказала эксперт.

Что касается молочных продуктов, то, согласно экспертным оценкам ученых Института аграрной экономики, к концу февраля 2024 года стоимость молока экстра сорта может увеличиться на 0,14 гривны, достигнув отметки 15,34 гривны за килограмм. Аналогично, для молока высшего сорта прогнозируется повышение на 0,12 гривны (14,82 гривны за килограмм), а для молока первого сорта – на 0,09 гривны (13,61 гривны за килограмм).

В Национальном банке также прогнозируют увеличение темпов инфляции. Ожидается, что активный рост потребительских цен в Украине наступит во второй половине этого года.

"В течение ближайших нескольких месяцев инфляция будет в достаточно безопасном диапазоне от 4 до 6%", — сообщил руководитель НБУ Андрей Пышный.

Однако Нацбанк прогнозирует, что к концу текущего года инфляция достигнет отметки в 8,6%. Согласно макропрогнозу регулятора на период с 2024 по 2026 годы, ожидается, что, начиная с середины 2024 года, инфляционные темпы ускорятся, вызванные исчерпанием эффектов высокого объема прошлогоднего урожая.

Как изменились цены на рыбу и морепродукты в Украине

Сравнение цен на рыбу и морепродукты в Украине. Инфографика

Сравнение цен на рыбу и морепродукты в Украине (1 декабря 2023 - 1 февраля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 1 февраля 2024 года Разница цен Карп живой (1 кг) 179,00 171,30 -4,3% Карп потрошенный (1 кг) 200,45 200,45 - Сельдь слабосоленая (1 кг) 154,72 132,63 -14,2% Скумбрия свежемороженая (1 кг) 132,79 135,67 +2,1% Сардины натуральные (230 гр) 62,72 59,00 -5,9% Шпроты "Аквамарин" в масле (150 гр) 72,60 72,60 -

Как видим, в феврале 2024 года цены на рыбу и морепродукты в Украине упали. Лишь одна позиция из списка выросла в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Свежемороженая скумбрия подорожала на 2,1%. А вот наибольшее падение стоимости продемонстрировала слабосоленая сельдь. Цена на нее с декабря упала на 14,2%. Также следует отметить снижение цен на сардины – почти на 6% и живого карпа – 4,3%.

Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке.

Также мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине по состоянию на январь 2024 года. В отличие от рыбы и морепродуктов после Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.