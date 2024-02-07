Ціни на рибу та морепродукти в Україні станом на лютий 2024 року

Продукти у супермаркеті. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри доволі скрутне економічне становище, в якому опинилася наша країна через російське вторгнення, в українським ритейлерам вдається зберігати стабільність цін, запобігаючи їх суттєвому збільшенню. Втім, сказати що в Україні зовсім не зростає вартість харчових продуктів також не можна. На жаль, ціни в магазинах поступово йдуть вгору, що досить негативно позначається на добробуті громадян.

Новини.LIVE проаналізували ціни на рибу та морепродукти в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

У лютому 2024 року, на думку завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інни Сало, ціни на харчові продукти в Україні можуть зрости. Особливо це стосується молочних продуктів, овочів та фруктів.

"На динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне", — пояснила експертка.

До кінця зими передбачається збільшення цін на овочі, що входять до складу борщового набору. Капуста білокачанна може піднятися до 16 гривень за кілограм (зростання на 4% порівняно з січнем), буряки до 18,5 гривні за кілограм (3%), морква до 16,5 гривні за кілограм (6%), картопля до 26 гривень за кілограм (5%), а цибуля до 18,5 гривні за кілограм (8%).

Своєю чергою провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, Наталія Копитець, повідомляє, що у лютому відсутні економічні передумови для збільшення вартості основних видів м'яса.

"Проте в Україні, де війна триває вже близько двох років, завжди є вірогідність помітних стрибків цін. Зокрема, атаки по критичній інфраструктурі — енергетичній та виробничій — можуть спричинити як скорочення, так і повне знищення виробничих потужностей тих чи інших видів м’яса", — сказала експертка.

Щодо молочних продуктів, то згідно з експертними оцінками вчених Інституту аграрної економіки, до кінця лютого 2024 року вартість молока екстра сорту може збільшитися на 0,14 гривні, досягнувши позначки 15,34 гривні за кілограм. Аналогічно, для молока вищого ґатунку прогнозується підвищення на 0,12 гривні (14,82 гривні за кілограм), а для молока першого ґатунку — на 0,09 гривні (13,61 гривні за кілограм).

У Національному банку також прогнозують збільшення темпів інфляції. Очікується, що активне зростання споживчих цін в Україні настане у другій половині цього року.

"Упродовж найближчих кількох місяців інфляція буде в доволі безпечному діапазоні від 4 до 6%", — повідомив керівник НБУ Андрій Пишний.

Проте Нацбанк прогнозує, що до кінця поточного року інфляція досягне позначки 8,6%. Згідно з макропрогнозом регулятора на період з 2024 по 2026 роки, очікується, що починаючи з середини 2024 року інфляційні темпи прискоряться, викликані вичерпанням ефектів високого обсягу торішнього врожаю.

Як змінилися ціни на рибу та морепродукти в Україні

Порівняння цін на рибу та морепродукти в Україні. Інфографіка

Порівняння цін на рибу та морепродукти в Україні (1 грудня 2023 — 1 лютого 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 1 лютого 2024 року Різниця цін Короп живий (1 кг) 179,00 171,30 -4,3% Короп патраний (1 кг) 200,45 200,45 - Оселедець слабосолоний (1 кг) 154,72 132,63 -14,2% Скумбрія свіжоморожена (1 кг) 132,79 135,67 +2,1% Сардини натуральні (230 гр) 62,72 59,00 -5,9% Шпроти "Аквамарин" в олії (150 гр) 72,60 72,60 -

Як бачимо, у лютому 2024 року ціни на рибу та морепродукти в Україні здебільшого впали. Лише одна позиція зі списку зросла в ціні в порівнянні з груднем 2023 року. Свіжоморожена скумбрія здорожчала на 2,1%. А от найбільше падіння вартості продемонстрував слабосолоний оселедець. Ціна на нього з грудня впала на 14,2%. Також слід відзначити зниження цін на сардини — майже на 6% і живого коропа — 4,3%.

Нагадаємо, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці.

Також, ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року. На відміну від риби та морепродуктів після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.