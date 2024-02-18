Цены на молочные продукты в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Отдел молочных продуктов в супермаркете. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время в Украине наблюдается повышение цен на продукты питания. Это обусловлено сложной экономической ситуацией, вызванной российским вторжением и продолжающейся уже два года войной. Это привело к разрушению инфраструктуры и уменьшению производства. Логистические трудности, удешевление гривны и инфляционные процессы дополнительно нагружают бюджет потребителей. Однако украинским ритейлерам все еще удается сохранять относительно стабильные цены на продукты и предотвращать их резкое увеличение, которое может еще больше ударить по благосостоянию украинцев.

Новини.LIVE проанализировали цены на молочные продукты в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году по сравнению с концом 2023 года.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

В Национальном банке отметили, что цены в январе 2024 года росли медленнее, чем ожидалось по сравнению с прогнозом инфляционного отчета. При этом добавили, что некоторые товары подорожали быстрее, а некоторые наоборот — медленнее.

Согласно Нацбанку, медленнее всего росли цены на:

пищевые продукты;

топливо;

транспорт;

табачные изделия.

Также замедлился рост базовой инфляции, хотя не так, как ожидалось.

Не столь быстро росли цены на обработанные пищевые продукты (на 5,5%). Это объясняется хорошим урожаем, что снизило издержки бизнеса на сырье и корма. Цены на крупы и сахар также снизились из-за высоких урожаев. Стоимость хлеба, муки и мясных продуктов осталась стабильной и растет умеренно.

Также, по данным НБУ, снизились цены на яйца. Это произошло из-за увеличения их производства.

А вот цены на рыбу и молочные продукты увеличились из-за ограничений на импорт и высоких логистических затрат. Овощи в Украине резко подорожали из-за нехватки качественной продукции, а цены на цитрусовые, как отметили, падали в январе медленнее, чем это предполагалось. Цены на алкоголь и табак также росли медленнее из-за снижения производственных затрат и давления нелегальной продукции.

Кроме того, по данным аналитиков проекта EastFruit , на этой неделе объем предложения картофеля на украинском рынке значительно вырос. Фермеры, ранее задерживавшие продажи в ожидании увеличения цен, начали распродавать свои запасы. Но они вынуждены были принять такое решение из-за снижения спроса и ухудшения качества продукции.

Продажа картофеля в Украине за последние несколько дней значительно сократилась. Однако даже снижение цен, по мнению самих производителей, не улучшает ситуацию. К настоящему времени фермеры готовы продавать качественный картофель по цене 14-20 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дешевле, чем на неделю раньше, но интерес со стороны покупателей остается очень низким.

Как изменились цены на молочные продукты в Украине

Для анализа изменения цен на овощи в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Как изменились цены на молочные продукты в Украине в феврале. Инфографика

Сравнение цен на молочные продукты в Украине (1 декабря 2023 - 15 февраля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 15 февраля 2024 года Разница цен Кефир "Крестьянский" 2,5% (950 мл) 45,67 47,94 +4,9% Маргарин "Сливочный" 72,5% (200 г) 32,34 31,73 -1,8% Масло "Яготинское" 73% (200 г) 76,01 78,79 +3,6% Молоко "Яготинское" 2,6% (900 мл) 41,87 43,91 +4,8% Сливки "Простонаше" 10% (200 мл) 24,36 25,83 +6% Сметана "Президент" 15% (350 г) 39,83 41,80 +4,9% Сыр плавленый 38% (70 г) 18,51 18,92 +2,2% Сыр жесткий "голландский" 45% (1 кг) 466,95 489,05 +4,7% Сыр кисломолочный 9% (300 г) 76,03 78,53 +3,2%

Как видим, в феврале подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов. Лишь одна позиция из списка потеряла в цене по сравнению с декабрем 2023 года. За этот период подешевел только маргарин – на 1,8%. А вот самый большой рост стоимости продемонстрировали сливки. Цена этого вида молочных продуктов с декабря поднялась на 6%. Также следует отметить серьезный рост стоимости сметаны и молока почти на 5%.

Напомним, мы проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в феврале и рассказали, как изменилась их стоимость в 2024 году. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов мясных продуктов.

Также мы анализировали динамику изменения стоимости овощей в феврале 2024 года.