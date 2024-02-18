Ціни на молочні продукти в Україні станом на лютий 2024 року

Відділ молочних продуктів у супермаркеті. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом в Україні спостерігається підвищення цін на харчові продукти. Це зумовлено складною економічною ситуацією, викликаною російським вторгненням і війною, яка триває вже два роки. Це призвело до руйнування інфраструктури та зменшення виробництва. Логістичні труднощі, здешевшання гривні та інфляційні процеси додатково навантажують бюджет споживачів. Однак, українським рітейлерам все ще вдається зберігати відносно стабільні ціни на продукти та запобігати їх різкому збільшенню, що може ще більше вдарити по добробуту українців.

Новини.LIVE проаналізували ціни на молочні продукти в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році порівняно з кінцем 2023 року.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

У Національному банку зазначили, що ціни в січні 2024 року зростали повільніше, ніж очікувалося порівняно з прогнозом з інфляційного звіту. При цьому там додали, що деякі товари подорожчали швидше, а деякі навпаки — повільніше.

Згідно з Нацбанком, найповільніше зростали ціни на:

харчові продукти;

паливо;

транспорт;

табачні вироби.

Також сповільнилося зростання базової інфляції, хоча не так, як очікувалося.

Не так швидко зростали ціни на оброблені харчові продукти (на 5,5%). Це пояснюється гарним урожаєм, що знизило витрати бізнесу на сировину та корми. Ціни на крупи та цукор також знизилися через високі врожаї. Вартість хліба, борошна та м'ясних продуктів залишилася стабільними та зростає помірно.

Також, за даними НБУ, знизились ціни на яйця. Це відбулось через збільшення їх виробництва.

А от ціни на рибу та молочні продукти збільшилися через обмеження на імпорт та високі логістичні витрати. Овочі в Україні різко подорожчали через нестачу якісної продукції, а ціни на цитрусові, як зазначили, падали в січні повільніше, ніж це передбачалося. Ціни на алкоголь та тютюн також зростали повільніше через зниження виробничих витрат та тиск нелегальної продукції.

Крім того, за даними аналітиків проєкту EastFruit, на цьому тижні обсяг пропозиції картоплі на українському ринку значно зріс. Фермери, які раніше затримували продажі в очікуванні збільшення цін, почали розпродувати свої запаси. Але вони змушені були ухвалити таке рішення через зниження попиту та погіршення якості продукції..

Продаж картоплі в Україні за останні кілька днів значно скоротився. Однак навіть зниження цін, на думку самих виробників, не покращує ситуацію. На цей час фермери готові продавати якісну картоплю за ціною 14-20 гривень за кілограм, що в середньому на 12% дешевше, ніж на тиждень раніше, але інтерес з боку покупців залишається дуже низьким.

Як змінилися ціни на молочні продукти в Україні

Для аналізу зміни цін на овочі в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Як змінилися ціни на молочні продукти в Україні у лютому. Інфографіка

Порівняння цін на молочні продукти в Україні (1 грудня 2023 — 15 лютого 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 15 лютого 2024 року Різниця цін Кефір "Селянський" 2,5% (950 мл) 45,67 47,94 +4,9% Маргарин "Вершковий" 72,5% (200 г) 32,34 31,73 -1,8% Масло "Яготинське" 73% (200 г) 76,01 78,79 +3,6% Молоко "Яготинське" 2,6% (900 мл) 41,87 43,91 +4,8% Вершки "Простонаше" 10% (200 мл) 24,36 25,83 +6% Сметана "Президент" 15% (350 г) 39,83 41,80 +4,9% Сир плавлений 38% (70 г) 18,51 18,92 +2,2% Сир твердий "голландський" 45% (1 кг) 466,95 489,05 +4,7% Сир кисломолочний 9% (300 г) 76,03 78,53 +3,2%

Як бачимо, у лютому здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів. Лише одна позиція зі списку втратила в ціні в порівнянні з груднем 2023 року. За цей період здешевшав лише маргарин — на 1,8%. А от найбільше зростання вартості продемонстрували вершки. Ціна на цей вид молочних продуктів з грудня піднялась на 6%. Також слід відзначити серйозне зростання вартості сметани та молока — майже на 5%.

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у лютому та розповіли, як змінилась їх вартість у 2024 році. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів м'ясних продуктів.

Також ми аналізували динаміку зміни вартості овочів у лютому 2024 року. у лютому продовжилось здорожчання практично всіх видів овочів, які представлені на полицях вітчизняних магазинів.