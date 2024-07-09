Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 5 липня 2024 року

Выплавка металла. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является пластичным металлом с красно-оранжевым оттенком. Ее отличают высокая электропроводность и теплопроводность, коррозионная стойкость и простота обработки. Благодаря значительной потребности в меди со стороны разных отраслей, пункты приема лома охотно принимают медные изделия, предлагая за них выгодные цены.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.

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Интересные факты о меди

Статуя Свободы в США покрыта медью. Медь была добыта на рудниках в Норвегии, однако изготовленна она была французскими мастерами. Толщина слоя меди составляет всего 2,4 миллиметра. Со временем медь окислилась, образовав на своей поверхности зеленое патиновое покрытие, помогающее защищать поверхность от статуи Свободы коррозии с 1886 года.

Медь обладает антимикробными свойствами, то есть убивает микробы, бактерии и вирусы, когда микроорганизмы контактируют с ее поверхностью. Ее антибактериальные свойства делают ее популярной для использования в общественных местах. К примеру, этот металл часто применяется при изготовлении дверных ручек.

Медь — это важный микроэлемент, который нужен организму человека для поддержания хорошего самочувствия и здоровья. Есть продукты, которые естественно богаты медью, в том числе: орехи и семечки, устрицы, омары, грибы шиитаке, листовая зелень и черный шоколад.

Фейерверки производятся из солей металлов, которые при горении дают разные цвета в зависимости от того, какие соли металлов используются. Соли хлорида меди, используемые в фейерверках, дают ярко-голубые фейерверки.

Медь — это материал, который можно полностью переработать. Переработка меди обходится гораздо дешевле, чем добыча нового металла. Считается, что около 75% всей когда-либо извлеченной меди все еще используется сегодня. Она обладает способностью сохранять все свои свойства и никак не ухудшается при переработке. Это делает медь одним из лучших стойких материалов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на металлолом в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 9 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 210 до 260 грн;

Винницкая область — от 200 до 240 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;

Житомирская область — от 180 до 210 грн;

Закарпатская область — от 180 до 220 грн;

Запорожская область — от 200 до 240 грн;

Ивано-Франковская область — от 190 до 215 грн;

Кировоградская область — от 180 до 210 грн;

Львовская область — от 180 до 210 грн;

Николаевская область — от 190 до 240 грн;

Одесская область — от 190 до 260 грн;

Полтавская область — от 180 до 230 грн;

Сумская область — от 180 до 215 грн;

Тернопольская область — от 180 до 210 грн;

Харьковская область — от 190 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 245 грн;

Черкасская область — от 190 до 220 грн;

Черновицкая область — от 190 до 215 грн;

Черниговская область — от 195 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.