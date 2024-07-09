Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 5 липня 2024 року

Виплавка металу. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є пластичним металом з червоно-жовтогарячим відтінком. Її відрізняють висока електропровідність та теплопровідність, корозійна стійкість та простота в обробці. Завдяки значній потребі у міді з боку різних галузей, пункти прийому брухту охоче приймають мідні вироби, пропонуючи за них вигідні ціни.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у липні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Статуя Свободи в США вкрита міддю. Мідь була видобута на мідних копальнях у Норвегії, проте виготовлена ​​вона була французькими майстрами. Товщина шару міді становить всього 2,4 міліметра. З часом мідь окислилася, утворивши на своїй поверхні зелене патинове покриття, яке допомагає захищати поверхню від статуї Свободи корозії з 1886 року.

Мідь має антимікробні властивості, тобто вона вбиває мікроби, бактерії та віруси, коли мікроорганізми контактують з її поверхнею. Її антибактеріальні властивості роблять її популярною для використання у громадських місцях. Наприклад, цей метал часто застосовується при виготовленні дверних ручок.

Мідь — це важливий мікроелемент, який потрібен організму людини для підтримки гарного самопочуття та здоров'я. Існують продукти, які природно багаті міддю, в тому числі: горіхи та насіння, устриці, омари, гриби шиїтаке, листова зелень і темний шоколад.

Феєрверки виготовляються із солей металів, які при горінні дають різні кольори залежно від того, які солі металів використовуються. Солі хлориду міді, що використовуються у феєрверках, дають яскраво-блакитні феєрверки.

Мідь — це матеріал, що можна повністю переробити. Переробка міді виходить значно дешевше, ніж видобування нового металу. Вважається, що близько 75% усієї коли-небудь видобутої міді все ще використовується сьогодні. Вона має здатність зберігати всі свої властивості й аж ніяк не погіршується при переробці. Це робить мідь одним найкращих стійких матеріалів.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у липні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 9 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 260 грн;

Вінницька область — від 200 до 240 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;

Житомирська область — від 180 до 210 грн;

Закарпатська область — від 180 до 220 грн;

Запорізька область — від 200 до 240 грн;

Івано-Франківська область — від 190 до 215 грн;

Кіровоградська область — від 180 до 210 грн;

Львівська область — від 180 до 210 грн;

Миколаївська область — від 190 до 240 грн;

Одеська область — від 190 до 260 грн;

Полтавська область — від 180 до 230 грн;

Сумська область — від 180 до 215 грн;

Тернопільська область — від 180 до 210 грн;

Харківська область — від 190 до 260 грн;

Хмельницька область — від 200 до 245 грн;

Черкаська область — від 190 до 220 грн;

Чернівецька область — від 190 до 215 грн;

Чернігівська область — від 195 до 220 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та алюміній.