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В Европе упали цены на подержанные авто — что ждет авторынок Украины

3 июля 2024 09:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на подержанные авто в Европе упали — как это отразится на Украине
Покупатели на авторынке. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На европейском вторичном автомобильном рынке активно снижаются цены за последний год. Такую динамику, вызывающую интерес у покупателей и продавцов, эксперты объясняют рядом факторов.

Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка.

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По мнению аналитиков, снижение цен на вторичном авторынке связано со следующими факторами:

  • экономические условия;
  • изменения в потребительских предпочтениях;
  • влияние новых технологий на автоиндустрию.

В частности, в июне этого года было зафиксировано незначительное повышение стоимости подержанных автомобилей согласно индексу цен AUTO1 Group. Показатель за месяц повысился со 137,9 до 138,2, прирост — 0,2%. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2023 года цены ниже на 9,2% (показатель упал со 152,2 до 138,2). За 2024 год индекс опустился на 2,7% (со 142,0 до 138,2).

По словам экспертов, несмотря на всеобщее снижение цен, они на 16,6% выше, чем были до коронавирусной пандемии COVID-19. Так, в июне 2019 года индекс был равен 118,7.

Как отметил старший вице-президент по продажам и операциям Auto1 Group Мориц Люк, такая динамика полностью соответствует ожиданиям дилеров-партнеров. По его наблюдениям, цены на дизельные автомобили в первой половине года демонстрируют стабильность.

 

цены авто
Источник: Auto1 Group

Украинский авторынок подержанных авто

Что касается украинского авторынка б/у авто, то тоже наблюдается снижение стоимости транспорта, особенно на внутреннем. Однако цены на импортируемый из Европы транспорт остаются стабильными из-за "входной стоимости", объясняют эксперты.

Индекс цен Auto1 Group основывается на анализе более 3,6 млн сделок купли-продажи б/у авто в странах Европы.

Что еще стоит знать

Напомним, немецкие эксперты выяснили, сколько горючего тратит кондиционер в авто. Механическая потребляемая мощность компрессора кондиционера составляет от 2 до 6 киловатт, в зависимости от конструкции авто, поэтому при включенном климат-контроле расход топлива во время путешествия на авто растет.

Ранее мы писали, какую информацию об авто можно узнать по VIN и госномеру. В частности, история транспортного средства помогает определить его техническое состояние, критические недостатки и юридические аспекты.

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