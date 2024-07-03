Ціни на вживані авто у Європі впали — як це позначиться на Україні

Покупці на авторинку. Фото: РБК-Україна

На європейському вторинному автомобільному ринку активно знижуються ціни протягом останнього року. Таку динаміку, що викликає інтерес у покупців та продавців, експерти пояснюють низкою факторів.

Про це йдеться у повідомленні Інституту досліджень авторинку.

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Падіння цін на вживані авто у Європі

На думку аналітиків, зниження цін на вторинному авторинку пов’язане з такими факторами:

економічні умови;

зміни у споживчих уподобаннях;

вплив нових технологій на автоіндустрію.

Зокрема, у червні цього року було зафіксоване незначне підвищення вартості вживаних автомобілів, відповідно до індексу цін AUTO1 Group. Показник за місяць підвищився з 137,9 до 138,2, приріст — 0,2%. Однак, порівняно з аналогічним періодом 2023 року ціни нижчі на 9,2% (показник впав з 152,2 до 138,2). За 2024 рік індекс опустився на 2,7% (з 142,0 до 138,2).

За словами експертів, попри загальне зниження цін, вони на 16,6% вищі, ніж були до коронавірусної пандемії COVID-19. Так, у червні 2019 року індекс дорівнював 118,7.

Як зазначив старший віцепрезидент з продажу та операцій Auto1 Group Моріц Люк, така динаміка повністю відповідає сподіванням дилерів-партнерів. За його спостереженнями, ціни на дизельні авто в першій половині року демонструють стабільність.

Джерело: Auto1 Group

Український авторинок вживаних авто

Що стосується українського авторинку вживаних авто, то теж спостерігається зниження вартості транспорту, особливо на внутрішньому. Проте ціни на імпортований з Європи транспорт залишаються стабільними через "вхідну вартість", пояснюють експерти.

Індекс цін Auto1 Group ґрунтується на аналізі більш ніж 3,6 млн угод купівлі-продажу б/у авто у країнах Європи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, німецькі експерти з’ясували, скільки пального витрачає кондиціонер в авто. Механічна споживана потужність компресора кондиціонера становить від 2 до 6 кіловат, в залежності від конструкції авто, тому за включеного клімат-контролю витрати палива під час подорожі на авто зростають.

Раніше ми писали, яку інформацію про авто можна дізнатися за VIN та держномером. Зокрема, історія транспортного засобу допомагає визначити його технічний стан, критичні недоліки та юридичні аспекти.