В Европе снижается инфляция, но Европейский центральный банк не спешит снижать ставки

Логотип Европейского центрального банка. Фото: nytimes.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В июне инфляция в 20 странах еврозоны снизилась до 2,5%. Впрочем, она все еще выше уровня, одобренного Европейским центральным банком.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Снизит ли Европейский центральный банк процентные ставки

Как отмечается, опубликованный во вторник показатель оказался ниже фиксировавшегося в мае (2,6%). Это хорошая новость, поскольку инфляция продолжает снижаться с пикового значения в 10,6%, из-за которого потребители потеряли покупательную способность, а европейская экономика оказалась в ситуации, когда рост был практически нулевым.

Впрочем, ключевые показатели остаются на уровнях, которые дают право аналитикам предполагать, что инфляция может "застрять" между 2% и 3% еще на некоторое время. Например, инфляция цен на услуги составила 4,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Поэтому Европейский центральный банк не спешит снижать процентные ставки. Осторожность ЕЦБ в обеспечении контроля над инфляцией продиктована тем, что Федеральная резервная система США также удерживается от понижения ставок с текущих максимумов.

Центральные банки не хотят с опозданием обнаружить, что темпы инфляции все еще велики. Это будет ошибкой, из-за которой ее будет сложнее удалить из экономики.

Высокие ставки направлены на подавление инфляции. Они удорожают заимствование денег на покупку товаров или инвестирование в новое заводское оборудование.

Это ослабляет давление на цены, но также может сдержать рост экономики. ЕЦБ и ФРС хотят убедиться, что инфляция хорошо удерживается, чтобы не толкать свои экономики в рецессию.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила, что банку необходимо сначала убедиться, что инфляция находится под надежным контролем, прежде чем снова снижать ключевую ставку после первого понижения на четверть процентного пункта (до уровня 3,75%), которое произошло 6 июня.

"Нам нужно время, чтобы собрать достаточно данных, чтобы убедиться, что риски превышения целевого уровня инфляции прошли", — заявила Лагард.

Она добавила, что, хотя рост в еврозоне был неопределенным, рынок труда оставался сильным с низким уровнем безработицы. Это признак того, что экономика держится даже при гораздо больших ставках, чем раньше.

Однако более высокие ставки сдерживали такие кредитно-зависимые сферы, как недвижимость и строительство. Ставки по ипотеке на покупку домов выросли, а многолетний рост цен на жилье в еврозоне подошел к концу. Однако вкладчики видят облегчение после более раннего периода нулевых ставок, когда некоторые банки платили отрицательные проценты по сбережениям, то есть взимая с людей плату за хранение денег там.

Будут ли снижены процентные ставки в будущем

Лагард охарактеризовала первое снижение ставки в июне как просто "смягчение уровня ограничений" для экономики, а не как начало быстрой серии сокращений. Она добавила, что решения будут приниматься на основе данных, поступающих от встречи к встрече.

По словам аналитиков, на заседании банка 18 июля снижение ставок, скорее всего, не состоится, а это значит, что их детальное обсуждение по-прежнему пройдет на заседании ЕЦБ в сентябре.

Европейская экономика из квартала в квартал едва переносит почти нулевой рост — 0,3% за первые три месяца этого года. Последние индикаторы, такие как индекс менеджеров закупок S&P Global, указывают, что производственная активность в еврозоне сокращается.

Экономика Европы замедлилась после того, как вспышка инфляции, вызванная высокими ценами на энергоносители, лишила потребителей покупательной способности. Цены на энергоносители взлетели после того, как Россия прекратила поставки природного газа из-за полномасштабного вторжения в Украину. Высокие цены на энергоносители повлияли на цены на другие товары, а затем и услуги: от медицинского обслуживания и билетов на концерты до стрижек и счетов в ресторанах.

Напомним, мы писали о первых полугодах правления Хавьера Милея в Аргентине. Самоназванный либертарианец и анархо-капиталист уже успел предпринять несколько смелых шагов, в частности в экономике страны.

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