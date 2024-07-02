У Європі знижується інфляція, але Європейський центральний банк не поспішає знижувати ставки

Логотип Європейського центрального банку. Фото: nytimes.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У червні інфляція у 20 країнах єврозони знизилася до 2,5%. Втім, вона все ще є вищою за рівень, схвалений Європейським центральним банком.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Чи знизить Європейський центральний банк відсоткові ставки

Як зазначається, опублікований у вівторок показник виявився нижчим за той, що фіксували у травні (2,6%). Це є гарною новиною, оскільки інфляція продовжує знижуватися з пікового значення в 10,6%, через яке споживачі втратили купівельну спроможність, а європейська економіка опинилася в ситуації, коли зростання було практично нульовим.

Втім ключові показники залишаються на рівнях, які дають право аналітикам припускати, що інфляція може "застрягти" між 2% та 3% ще на деякий час. Наприклад, інфляція цін на послуги становила 4,1%, не змінившись порівняно з попереднім місяцем.

Тому Європейський центральний банк не поспішає знижувати відсоткові ставки. Обережність ЄЦБ у забезпеченні контролю за інфляцією продиктована тим, що Федеральна резервна система США також утримується від зниження ставок з поточних максимумів.

Центральні банки не хочуть із запізненням виявити, що темпи інфляції ще великі. Це буде помилкою, через яку її складніше видалити з економіки.

Високі ставки спрямовані на придушення інфляції. Вони роблять дорожчим запозичення грошей на купівлю товарів чи інвестування у нове заводське устаткування.

Це послаблює тиск на ціни, але також може стримати зростання економіки. ЄЦБ і ФРС хочуть переконатися, що інфляція добре стримується, щоб не штовхати свої економіки в рецесію.

Президент ЄЦБ Крістіна Лагард заявила, що банку необхідно спочатку переконатися, що інфляція перебуває під надійним контролем, перш ніж знову знижувати ключову ставку після першого зниження на чверть відсоткового пункту (до рівня 3,75%), яке відбулось 6 червня.

"Нам потрібен час, щоб зібрати достатньо даних, щоб переконатися, що ризики перевищення цільового рівня інфляції минули", — заявила Лагард.

Вона додала, що хоча зростання в єврозоні було невизначеним, ринок праці залишався сильним з низьким рівнем безробіття. Це ознака того, що економіка тримається навіть за набагато більших ставок, ніж раніше.

Проте вищі ставки стримували такі кредитно-залежні сфери, як нерухомість і будівництво. Ставки з іпотеки на купівлю будинків зросли, а багаторічне зростання цін на житло в єврозоні добігло кінця. Однак вкладники бачать полегшення після більш раннього періоду нульових ставок, коли деякі банки сплачували негативні відсотки за заощадженнями, тобто стягуючи з людей плату за зберігання грошей там.

Чи будуть знижені відсоткові ставки у майбутньому

Лагард схарактеризувала перше зниження ставки у червні як просто "пом'якшення рівня обмежень" для економіки, а не як початок швидкої серії скорочень. Вона додала, що рішення прийматимуться на основі даних, що надходять від зустрічі до зустрічі.

За словами аналітиків, на засіданні банку 18 липня зниження ставок, швидше за все, не відбудеться, а це означає, що їхнє детальне обговорення, як і раніше, відбудеться на засіданні ЄЦБ у вересні.

Європейська економіка з кварталу у квартал ледве переносить майже нульове зростання — 0,3% за перші три місяці цього року. Останні індикатори, такі як індекс менеджерів закупівель S&P Global, вказують на те, що виробнича активність у єврозоні скорочується.

Економіка Європи сповільнилася після того, як спалах інфляції, викликаний високими цінами на енергоносії, позбавив споживачів купівельної спроможності. Ціни на енергоносії злетіли після того, як Росія припинила постачання природного газу через повномасштабне вторгнення в Україну. Високі ціни на енергоносії вплинули на ціни на інші товари, а потім і на послуги: від медичного обслуговування та квитків на концерти до стрижок та рахунків у ресторанах.

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