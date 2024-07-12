Долги за услуги ЖКХ — в Киеве будут наказывать недобросовестных потребителей

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве должников за жилищно-коммунальные услуги ждут штрафные санкции. Тем, кто систематически не платит за тепло- и водоснабжение, будут начислять пеню.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Читайте также:

Какие начислят суммы взыскания с должников

В горадминистрации рассказали, что киевляне продолжают накапливать долги за коммунальные услуги. Суммарно задолжали:

за услуги тепло- и водоснабжения — около 7,5 млрд гривен;

за услуги горячего водоснабжения и отопления — более 6,2 млрд гривен;

за услуги по снабжению холодной водой и водоотводом — 1,2 млрд гривен.

В новых квитанциях для потребителей услуг ЖКХ, которые систематически игнорируют счета и не оформляют реструктуризацию, будет указана пеня.

По словам директора структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина, в Киеве насчитывается около одного миллиона счетов, где 160 тысяч из них долгое время накапливают долги.

"Почти 4,5 млрд долга приходится именно на эти 16%. Около 10% абонентов не произвели ни одной оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023/2024 годов", — отметил чиновник.

За несвоевременную оплату платежей потребители должны будут заплатить пеню в размере, прописанном в контракте, однако не выше 0,01% от общей суммы долга за каждый день просрочки платежа.

"Киевводоканал" сообщил, что пеню начислят потребителям, не оплатившим коммуналку в январе, феврале, марте, апреле и мае 2024 года. Только на сумму начислений в эти периоды.

Как известно, в конце прошлого года правительство отменило мораторий на применение штрафов к должникам за коммунальные услуги.

При этом в КГГА сообщают, что "Киевтеплоэнерго" не увеличивает цены на тепло и горячую воду, несмотря на дороговизну составляющих тарифа.

Кому не начислят пеню за долги

В то же время, граждане могут заключить соглашение о реструктуризации задолженности (выплата частями), в таком случае пеню не будут начислять. Реструктуризация позволит не только обезопасить потребителей от начислений штрафов, но и не потерять назначенную жилищную субсидию.

Для заключения соглашения на реструктуризацию задолженности требуется:

обратиться в "Центр коммунального сервиса" (ЦКС);

отправить документы в мессенджерах в Facebook, Skype, Telegram;

подписать договор с помощью е-подписи (находясь за границей);

написать соответствующее заявление в произвольной форме;

предоставить документы: паспорт (ID-карта), идентификационный код).

Что еще стоит знать

Напомним, что значительное повышение стоимости электроэнергии, которая подорожала до 4,32 гривны за киловатт-час, коснется не всех, ведь некоторые украинцы могут получить 100% скидку на оплату услуг.

Также мы писали, что при установлении нового тарифа на свет следует помнить, что для некоторых категорий предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Известно, какие скидки на коммуналку получают многодетные семьи.