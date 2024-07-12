Борги за послуги ЖКГ — у Києві каратимуть несумлінних споживачів

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві боржників за житлово-комунальні послуги чекають штрафні санкції. Тим, хто систематично не платить за тепло- та водопостачання, нараховуватимуть пеню.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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У міськадміністрації розповіли, що кияни продовжують накопичувати борги за комунальні послуги. Сумарно заборгували:

за послуги тепло- та водопостачання — близько 7,5 млрд гривень;

за послуги гарячого водопостачання та опалення — більш ніж 6,2 млрд гривень;

за послуги з постачання холодної води та водовідведення — 1,2 млрд гривень.

У нових квитанціях для тих споживачів послуг ЖКГ, які систематично ігнорують рахунки і не оформлюють реструктуризацію, буде вказана пеня.

За словами директора структурного підрозділу "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна, у Києві налічується близько одного мільйона рахунків, де 160 тисяч з них довгий час накопичують борги.

"Майже 4,5 млрд боргу припадає саме на ці 16%. Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років", — зауважив посадовець.

За несвоєчасну оплату платежів споживачі муситимуть заплатити пеню в розмірі, що прописаний у контракті, проте не вище 0,01% загальної суми боргу за кожен день протермінування платежу.

"Київводоканал" повідомив, що пеню нарахують споживачам, які не оплатили комуналку у січні, лютому, березні, квітні та травні 2024 року. Виключно на суму нарахувань у ці періоди.

Як відомо, наприкінці минулого року уряд скасував мораторій на застосування штрафів до боржників за комунальні послуги.

При цьому у КМДА повідомляють, що "Київтеплоенерго" не збільшує ціни на тепло та гарячу воду, попри дорожнечу складових тарифу.

Кому не нарахують пеню за борги

Водночас, громадяни можуть укласти угоду про реструктуризацію заборгованості (виплата частинами), у такому разі пеню не нараховуватимуть. Реструктуризація дозволить не тільки убезпечити споживачів від нарахувань штрафів, а й не втратити призначену житлову субсидію.

Для укладення угоди на реструктуризацію заборгованості потрібно:

звернутись у "Центр комунального сервісу" (ЦКС);

надіслати документи у месенджерах у Facebook, Skype, Telegram;

підписати договір за допомогою е-підпису (для тих, хто перебуває за кордоном);

написати відповідну заяву в довільній формі;

надати документи: паспорт (ID-картка), ідентифікаційний код).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що значне підвищення вартості електроенергії, яка подорожчала до 4,32 гривні за кіловат-годину, зачепить не всіх, адже деякі українці можуть отримати 100% знижку на оплату послуг.

Також ми писали, що зі встановленням нового тарифу на світло варто пам'ятати, що для деяких категорій передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Відомо, які знижки на комуналку мають багатодітні сім'ї.