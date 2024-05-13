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В Киеве продолжат строить метро на Виноградарь — сколько денег нужно

13 мая 2024 13:21
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Киевский метрополитен объявил тендер на продолжение строительства метро на Виноградаре
Метрополитен на станции в Киеве. Фото: kovalevskyi_d/alltransua.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Киевский метрополитен объявил о проведении конкурса на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь. Государственная экспертиза оценила стоимость работ в 13,95 миллиарда гривен.

Об этом сообщает горадминистрация Киева.

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Как отмечается, прием предложений будет осуществляться до 28 мая 2024 года.

В декабре 2023 года Киевский метрополитен прекратил сотрудничество с АО "Киевметрострой" в судебном порядке из-за несоблюдения сроков выполнения строительных работ. Также рассматривается вопрос относительно частичного возмещения предварительной оплаты, которая была не подтверждена актами выполненных работ.

В настоящее время на строительной площадке метро на Виноградаре завершен правый перегонный тоннель длиной около 1250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Также завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла и проведены работы по устройству ограждающих конструкций. Кроме того, построены основные конструкции тяговой подстанции, а также частично выполнены работы по строительству двухъярусных тоннелей.

Напомним, Госаудитслужба обвиняла Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь". В КГГА заявили, что метро работает в обычном режиме.

Также стало известно, что предварительно плановый капитальный ремонт тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" будут выполняться без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения будут определены после государственной экспертизы.

Киев
метро
строительство
инфраструктура
общественный транспорт

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