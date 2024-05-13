Киевский метрополитен объявил тендер на продолжение строительства метро на Виноградаре

В Киеве продолжат строить метро на Виноградарь — сколько денег нужно
Киевский метрополитен объявил о проведении конкурса на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь. Государственная экспертиза оценила стоимость работ в 13,95 миллиарда гривен.
Об этом сообщает горадминистрация Киева.
Как будут строить метро на Виноградаре
Как отмечается, прием предложений будет осуществляться до 28 мая 2024 года.
В декабре 2023 года Киевский метрополитен прекратил сотрудничество с АО "Киевметрострой" в судебном порядке из-за несоблюдения сроков выполнения строительных работ. Также рассматривается вопрос относительно частичного возмещения предварительной оплаты, которая была не подтверждена актами выполненных работ.
В настоящее время на строительной площадке метро на Виноградаре завершен правый перегонный тоннель длиной около 1250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Также завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла и проведены работы по устройству ограждающих конструкций. Кроме того, построены основные конструкции тяговой подстанции, а также частично выполнены работы по строительству двухъярусных тоннелей.
Напомним, Госаудитслужба обвиняла Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь". В КГГА заявили, что метро работает в обычном режиме.
Также стало известно, что предварительно плановый капитальный ремонт тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" будут выполняться без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения будут определены после государственной экспертизы.
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