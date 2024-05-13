Київський метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар

Метрополітен на станції у Києві. Фото: kovalevskyi_d/alltransua.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Київський метрополітен оголосив про проведення конкурсу на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. Державна експертиза оцінила вартість робіт у 13,95 мільярда гривень.

Про це повідомляє міськадміністрація Києва.

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Як зазначається, приймання пропозицій буде здійснюватись до 28 травня 2024 року.

У грудні 2023 року Київський метрополітен припинив співпрацю з АТ "Київметробуд" у судовому порядку через недотримання термінів виконання будівельних робіт. Також наразі розглядається питання щодо часткового відшкодування попередньої оплати, яка була не підтверджена актами виконаних робіт.

На цей час на будівельному майданчику метро на Виноградарі завершено правий перегінний тунель довжиною близько 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Також завершено будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла та проведено роботи з влаштування огороджувальних конструкцій. Крім того, збудовано основні конструкції тягової підстанції, а також частково виконано роботи з будівництва двоярусних тунелів тощо.

Нагадаємо, Держаудитслужба звинувачувала Київську міську державну адміністрацію у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на станції метро "Поштова площа". У КМДА заявили, що метро працює у звичайному режимі.

Також стало відомо, що попередньо плановий капітальний ремонт тунелів між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи.