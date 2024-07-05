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В Киеве ввели частичный запрет на продажу мяса и рыбы — причины

5 июля 2024 10:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ярмарки в Киеве — в июле 2024 года запретили продажу ряда продуктов
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Киеве ввели запрет на продажу ряда продуктов, в том числе мяса и рыбы, на сезонных ярмарках. Причиной является жаркая погода в столице, которая может грозить порчей продуктов и нести потенциальную угрозу для здоровья граждан.

Об этом говорится в сообщении главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

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Запрет продажи продуктов на ярмарках в столице

Как отмечается, в столице временно прекратили торговлю скоропортящимися продуктами на ярмарках по инициативе ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве. В связи с этим в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА провели совещание и приняли решение о приостановлении реализации на сезонных и сельскохозяйственных ярмарках столицы продуктов питания. Речь идет о таких скоропортящихся продуктах:

  • свежее мясо;
  • мясопродукты;
  • колбасные изделия;
  • живая и свежемороженая рыба;
  • морепродукты;
  • молоко, молочная продукция;
  • яйца птицы;
  • кондитерские изделия с кремом.

"ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве обратилось в КГГА с инициативой ввиду наступления жаркой погоды и учитывая прогнозы Украинского гидрометеорологического центра. Учитывая рост среднесуточной температуры окружающей среды с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и предупреждения возникновения вспышек заболеваний, настаиваем на принятии решения о временном прекращении реализации скоропортящихся продуктов на ярмарках", — говорится в сообщении.

Также там отметили, что во время мониторинга не было выявления фактов продажи вышеперечисленных продуктов питания на столичных ярмарках.

В то же время персональную ответственность за допущение продаж соответствующей продукции на ярмарках несут главы районных в г. Киеве госадминистраций и руководители коммунпредприятий — организаторы ярмарок.

В Госпродпотребслужбе добавили, что в случае снижения температуры воздуха запрет на реализацию скоропортящихся продуктов питания отменят.

Что еще стоит знать

Напомним, в течение июня этого года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн продуктов для украинских военных. Причина в том, что продукты оказались некачественными и опасными.

Также мы писали, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Поэтому магазинам разрешено устанавливать наценку по своему усмотрению.

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