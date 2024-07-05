Ярмарки в Киеве — в июле 2024 года запретили продажу ряда продуктов

В Киеве ввели частичный запрет на продажу мяса и рыбы — причины
В Киеве ввели запрет на продажу ряда продуктов, в том числе мяса и рыбы, на сезонных ярмарках. Причиной является жаркая погода в столице, которая может грозить порчей продуктов и нести потенциальную угрозу для здоровья граждан.
Об этом говорится в сообщении главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.
Запрет продажи продуктов на ярмарках в столице
Как отмечается, в столице временно прекратили торговлю скоропортящимися продуктами на ярмарках по инициативе ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве. В связи с этим в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА провели совещание и приняли решение о приостановлении реализации на сезонных и сельскохозяйственных ярмарках столицы продуктов питания. Речь идет о таких скоропортящихся продуктах:
- свежее мясо;
- мясопродукты;
- колбасные изделия;
- живая и свежемороженая рыба;
- морепродукты;
- молоко, молочная продукция;
- яйца птицы;
- кондитерские изделия с кремом.
"ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве обратилось в КГГА с инициативой ввиду наступления жаркой погоды и учитывая прогнозы Украинского гидрометеорологического центра. Учитывая рост среднесуточной температуры окружающей среды с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и предупреждения возникновения вспышек заболеваний, настаиваем на принятии решения о временном прекращении реализации скоропортящихся продуктов на ярмарках", — говорится в сообщении.
Также там отметили, что во время мониторинга не было выявления фактов продажи вышеперечисленных продуктов питания на столичных ярмарках.
В то же время персональную ответственность за допущение продаж соответствующей продукции на ярмарках несут главы районных в г. Киеве госадминистраций и руководители коммунпредприятий — организаторы ярмарок.
В Госпродпотребслужбе добавили, что в случае снижения температуры воздуха запрет на реализацию скоропортящихся продуктов питания отменят.
Что еще стоит знать
Напомним, в течение июня этого года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн продуктов для украинских военных. Причина в том, что продукты оказались некачественными и опасными.
Также мы писали, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Поэтому магазинам разрешено устанавливать наценку по своему усмотрению.
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