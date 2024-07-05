Ярмарки в Києві — у липні 2024 року заборонили продаж низки продуктів

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві запровадили заборону на продаж низки продуктів, зокрема мʼяса та риби, на сезонних ярмарках. Причиною є спекотна погода в столиці, що може загрожувати псуванням продуктів і нести потенційну загрозу для здоров'я громадян.

Про це йдеться у повідомленні головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

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Заборона на продаж продуктів на ярмарках у столиці

Як зазначається, у столиці тимчасово припинили торгівлю швидкопсувними продуктами на ярмарках за ініціативи ГУ Держпродспоживслужби в м.Києві. У зв'язку з цим у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА провели нараду та ухвалили рішення про призупинення реалізації на сезонних та сільськогосподарських ярмарках столиці продуктів харчування. Йдеться про такі продукти, які швидко псуються:

свіже мʼясо;

мʼясопродукти;

ковбасні вироби;

жива та свіжоморожена риба;

морепродукти;

молоко, молочна продукція;

яйця птиці;

кондитерські вироби з кремом.



"ГУ Держпродспоживслужби в м.Києві звернулося до КМДА з ініціативою зважаючи на настання жаркої погоди та враховуючи прогнози Українського гідрометеорологічного центру. Враховуючи зростання середньодобової температури навколишнього середовища, з метою недопущення надзвичайних ситуацій та попередження виникнення спалахів захворювань, наполягаємо на прийнятті рішення про тимчасове припинення реалізації швидкопсувних продуктів на ярмарках", — йдеться у повідомленні.

Також там зауважили, що під час здійснення моніторингу не було виявлення фактів продажу вищеперелічених продуктів харчування на столичних ярмарках.

Водночас, персональну відповідальність за допущення продажів відповідної продукції на ярмарках несуть голови районних в м. Києві держадміністрацій та керівники комунпідприємств — організатори ярмарків.

У Держпродспоживслужбі додали, що в разі зниження температури повітря заборону на реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються, скасують.

Що ще варто знати

Нагадаємо, протягом червня цього року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн продуктів для українських військових. Причина в тому, що продукти виявилися неякісними та небезпечними.

Також ми писали, що уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Через це магазинам дозволено встановлювати націнку на власний розсуд.