Цены на продукты — в феврале резко подскочили цены на курятину и сало

В магазинах выросли цены на мясо и сало
В украинских магазинах в конце зимы 2024 года стремительными темпами дорожают мясо и сало. За месяц некоторые виды этой продукции прибавили в стоимости несколько гривен, а эксперты предупреждают, что это еще не предел.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Minfin.
Цены на сало
Как говорится, если сравнивать с прошлым месяцем, то ценники на домашнее сало успели существенно увеличиться.
Стоимость выросла с 255,28 до 259 гривен за килограмм. В то же время, на этом фоне сало соленое подешевело на несколько копеек, до 242,88 гривны за килограмм.
Стоимость курятины
Стоимость одного из самых популярных в стране видов мяса, курятины, также повысилась.
Куриная голень стоила месяц назад 80,81 гривны за килограмм, а сейчас — 86,45 гривны.
По данным портала, снижение ценников наблюдается на куриное бедро. В среднем стоит 115,95 гривны за килограмм. Средняя цена на куриное филе в магазинах опустилась на несколько гривен — до 157,97 гривны за килограмм.
Цены на говядину
В украинских супермаркетах не стоят цены на говядину. В частности, ценник на говядину гуляш повысился на несколько гривен.
Сейчас стоит 261,70 гривны за килограмм, а месяц назад было 257,95 гривны за килограмм.
Ребра продают по стоимости предыдущего месяца — 157,95 гривны за килограмм.
Прогнозы экспертов
Как отметил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, в Украине в 2024 году ожидается подорожание разных видов мяса и сала. При этом цены на сало направятся к рекордным значениям.
Он отметил, что сейчас в стране возникла сложная ситуация с говядиной. Ожидается, что этого вида мяса может уменьшиться — из-за войны, а также довольно сложных условий содержания скота.
"Сало будет дорожать большими темпами, чем мясо. Именно сальных пород свиней в Украине физически намного меньше сейчас, чем мясных. Поэтому сало, скорее всего, будет ниже качества и выше по цене", — говорится в прогнозе.
Что еще стоит знать
Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления голубцов. Также сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.
Также сообщалось об анализе цен на молочные продукты в Украине по состоянию на январь 2024 года. В отличие от рыбы и морепродуктов после Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.
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