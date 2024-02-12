Цены на продукты — в феврале резко подскочили цены на курятину и сало

Продажа мяса и сала. Фото: agronews.ua

В украинских магазинах в конце зимы 2024 года стремительными темпами дорожают мясо и сало. За месяц некоторые виды этой продукции прибавили в стоимости несколько гривен, а эксперты предупреждают, что это еще не предел.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Minfin.

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Цены на сало

Как говорится, если сравнивать с прошлым месяцем, то ценники на домашнее сало успели существенно увеличиться.

Стоимость выросла с 255,28 до 259 гривен за килограмм. В то же время, на этом фоне сало соленое подешевело на несколько копеек, до 242,88 гривны за килограмм.

Источник: Минфин

Стоимость курятины

Стоимость одного из самых популярных в стране видов мяса, курятины, также повысилась.

Куриная голень стоила месяц назад 80,81 гривны за килограмм, а сейчас — 86,45 гривны.

По данным портала, снижение ценников наблюдается на куриное бедро. В среднем стоит 115,95 гривны за килограмм. Средняя цена на куриное филе в магазинах опустилась на несколько гривен — до 157,97 гривны за килограмм.

Источник: Минфин

Цены на говядину

В украинских супермаркетах не стоят цены на говядину. В частности, ценник на говядину гуляш повысился на несколько гривен.

Сейчас стоит 261,70 гривны за килограмм, а месяц назад было 257,95 гривны за килограмм.

Ребра продают по стоимости предыдущего месяца — 157,95 гривны за килограмм.

Источник: Минфин

Прогнозы экспертов

Как отметил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, в Украине в 2024 году ожидается подорожание разных видов мяса и сала. При этом цены на сало направятся к рекордным значениям.

Он отметил, что сейчас в стране возникла сложная ситуация с говядиной. Ожидается, что этого вида мяса может уменьшиться — из-за войны, а также довольно сложных условий содержания скота.

"Сало будет дорожать большими темпами, чем мясо. Именно сальных пород свиней в Украине физически намного меньше сейчас, чем мясных. Поэтому сало, скорее всего, будет ниже качества и выше по цене", — говорится в прогнозе.

Что еще стоит знать

Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления голубцов. Также сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

Также сообщалось об анализе цен на молочные продукты в Украине по состоянию на январь 2024 года. В отличие от рыбы и морепродуктов после Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.