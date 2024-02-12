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У магазинах зросли ціни на м'ясо та сало

12 лютого 2024 13:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на продукти — у лютому різко підскочили ціни на курятину та сало
Продаж м'яса та сала. Фото: agronews.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В українських магазинах в кінці зими 2024 року стрімкими темпами дорожчають м'ясо та сало. За місяць деякі види цієї продукції додали у вартості кілька гривень, а експерти попереджають, що це ще не межа.

Про це свідчать дані моніторингового порталу Minfin.

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Ціни на сало

Як зазначається, якщо порівнювати з минулим місяцем, то цінники на домашнє сало встигли суттєво збільшитися.

Вартість зросла з 255,28 до 259 гривень за кілограм. Водночас, на цьому тлі сало солоне подешевшало на кілька копійок, до 242,88 гривні за кілограм.

 

сало
Джерело: Мінфін

Вартість курятини

Вартість одного з найпопулярніших в країні видів м'яса, курятини, також підвищилась.

За даними порталу, зниження цінників спостерігається тільки на куряче стегно. У середньому коштує 115,95 гривні за кілограм.

Куряча гомілка коштувала місяць тому 80,81 гривні за кілограм, а зараз — 86,45 гривні.

Середня ціна на куряче філе в магазинах — 163,93 гривні за кілограм.

 

курятина
Джерело: Мінфін

Ціни на яловичину

В українських супермаркетах не стоять ціни на яловичину. Зокрема, цінник на яловичину гуляш підвищився на кілька гривень.

Зараз коштує 261,70 гривні за кілограм, а місяць тому було 257,95 гривні за кілограм.

Ребра продають за вартістю попереднього місяця — 157,95 гривні за кілограм.

 

яловичина
Джерело: Мінфін

Прогнози експертів

Як зазначив економічний експерт Юрій Гаврилечко, в Україні у 2024 році очікується подорожчання різних видів м'яса та сала. При цьому ціни на сало попрямують до рекордних значень.

Він зауважив, що зараз в країні виникла складна ситуація з яловичиною. Очікується, що цього виду м'яса може поменшати – через війну, а також доволі складні умови утримання худоби.

"Сало дорожчатиме більшими темпами, ніж м'ясо. Саме сальних порід свиней в Україні фізично набагато менше зараз, ніж м'ясних. Тому сало, швидше за все, буде нижче за якістю та вище за ціною", — йдеться у прогнозі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми проаналізували вартість набору для приготування голубців. Також порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

Також повідомлялося про аналіз цін на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року. На відміну від риби та морепродуктів після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.

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сало
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яловичина

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