Национальный кэшбек может ускорить рост ВВП — детали от Минэкономики

Логотип экономической платформы в Украине. Фото: Минэкономики

Благодаря программе "Национальный Кэшбэк" ВВП может вырасти на 0,25 процентного пункта. Такой рост предусматривает Министерство экономики Украины до конца 2024 года.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун во время презентации результатов исследования "Отношение украинских потребителей к программе "Национальный кэшбек", передает Укрінформ.

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Прогнозы Минэкономики

"Наши прогнозы показывают, что программа "Национальный кэшбек" может добавить 0,25 процентного пункта к росту ВВП до конца года", — сказала она.

Согласно словам Бигун, результат будет определяться уровнем вовлечённости населения, скоростью внедрения программы и ее популярностью среди пользователей.

"Программа Национальный кэшбек является частью составляющей программы "Сделано в Украине". Это большая программа, в которой есть много инициатив. На этот год мы вообще рассчитывали от всех инициатив этой программы роста на 1% ВВП", — сказала заместитель министра экономики.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине 20 августа была утверждена программа национального кэшбека, которая позволит гражданам получать до 3 тыс. гривен компенсации ежемесячно. Деньги будут поступать за приобретение товаров украинского производства.

Мы также писали, что украинцы смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги за счет проекта национального кэшбека, который заработает со 2 сентября 2024 года. Он предусматривает возврат части средств на покупку продуктов и товаров украинского производства.