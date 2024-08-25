Національний кешбек може прискорити зростання ВВП — деталі від Мінекономіки

Логотип економічної платформи Зроблено в Україні. Фото: Мінекономіки

Завдяки програмі "Національний кешбек" ВВП може зрости на 0,25 відсоткового пункту. Таке зростання передбачає Міністерство економіки України до кінця 2024 року.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун під час презентації результатів дослідження "Ставлення українських споживачів до програми "Національний кешбек", передає Укрінформ.

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Прогнози Мінекономіки

"Наші прогнози показують, що програма "Національний кешбек" може додати 0,25 відсоткового пункту до зростання ВВП до кінця року", — сказала вона.

Згідно із словами Бігун, результат буде визначатися рівнем залученості населення, швидкістю впровадження програми та її популярністю серед користувачів.

"Програма "Національний кешбек" є частиною складової програми "Зроблено в Україні". Це велика програма, в якій є багато ініціатив. На цей рік ми взагалі розраховували від всіх ініціатив цієї програми зростання на 1% ВВП", — сказала заступниця міністра економіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні 20 серпня затвердили програму національного кешбеку, що дозволить громадянам отримувати до 3 тис. гривень компенсації щомісяця. Гроші надходитимуть за придбання товарів українського виробництва.

Ми також писали, що українці зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги за рахунок проєкту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня 2024 року. Він передбачає повернення частини коштів за купівлю продуктів та товарів українського виробництва.