Повышение налогов повлияет на украинский бизнес — Марченко объяснил, почему это необходимо

Финансовые подсчеты. Фото: Freepic

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что повышение налогов является вынужденной мерой. Хотя это решение коснется бизнеса, он отметил, что других вариантов фактически не осталось.

Об этом глава Минфина сообщил в рамках дискуссии "Повышение налогов и новый общественный договор" проекту "Нова країна" LB.ua и EFI Group.

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Повышение налогов в Украине

"Повышение налогов в Украине — вынужденный шаг. Это решение повлияет на бизнес, но другие варианты практически исчерпаны", — подчеркнул Марченко.

Министр отметил, что внутренние заимствования достигли критического предела, поскольку они лишь поддерживают существующую систему, не создавая дополнительных ресурсов. Все привлеченные средства идут исключительно на погашение существующих выплат и их обслуживание. Он также подчеркнул непредсказуемость внешних заимствований, указав, что в первом квартале этого года Украина получила только десятую часть необходимой внешней помощи.

"На этот год от партнеров привлекут 41,3 млрд долл., ожидаемая сумма в следующем году — 38,4 млрд. Однако это не означает, что выплаты будут стабильными", — пояснил Марченко.

Он также подчеркнул, что возможности пересмотра расходов ограничены, а оптимизация военных расходов невозможна, поскольку необходимо сохранить оборонные расходы на текущем уровне в условиях продолжающейся войны.

Что еще нужно знать

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета назвали главное условие для вероятного повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Известно, когда Украина будет вынуждена пойти на такой шаг.

Мы также писали, что глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев объяснил, почему повышают военный сбор на 3,5%. Он заявил, что если бюджет Украины сталкивается с нехваткой средств для финансирования ключевых расходов, в частности, армии, то каждый гражданин Украины должен присоединиться к ее поддержке.