Підвищення податків вплине на український бізнес — Марченко пояснив, чому це необхідно

Фінансові підрахунки. Фото: Freepic

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що підвищення податків є вимушеним заходом. Хоча це рішення зачепить бізнес, він зазначив, що інших варіантів фактично не залишилося.

Про це очільник Мінфіну повідомив в межах дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір" проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group.

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Підвищення податків в Україні

"Підвищення податків в Україні є вимушеним кроком. Це рішення вплине на бізнес, але інші варіанти практично вичерпані", — наголосив Марченко.

Міністр зазначив, що внутрішні запозичення досягли критичної межі, оскільки вони лише підтримують наявну систему, не створюючи додаткових ресурсів. Усі залучені кошти йдуть виключно на погашення існуючих виплат і їх обслуговування. Він також підкреслив непередбачуваність зовнішніх запозичень, зазначивши, що у першому кварталі цього року Україна отримала лише десяту частину необхідної зовнішньої допомоги.

"На цей рік від партнерів залучать 41,3 млрд дол., очікувана сума наступного року — 38,4 млрд дол. Однак це не означає, що виплати будуть стабільними", — пояснив Марченко.

Він також наголосив, що можливості перегляду видатків є обмеженими, а оптимізація військових витрат неможлива, оскільки необхідно зберегти оборонні витрати на поточному рівні в умовах війни, що триває.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету назвали головну умову для ймовірного підвищення податку на додану вартість (ПДВ). Відомо, коли саме Україна буде змушена піти на такий крок.

Ми також писали, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому підвищують військовий збір на 3,5%. Він заявив, що якщо бюджет України стикається з нестачею коштів для фінансування ключових витрат, зокрема армії, то кожен громадянин України повинен долучитися до її підтримки.