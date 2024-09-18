Реестр ущерба от военной агрессии России — в Украине расширили перечень категорий заявителей на компенсацию

Последствия ракетных обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В международном Реестре ущерба будет расширен перечень категорий заявителей на возмещение. В частности, недавно одобрили формы и правила подачи для новых 16 категорий заявлений об ущербе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кто еще сможет подать заявку на возмещение

В сообщении говорится, что на совещании по вопросам внутренне перемещенных лиц, которое вела Ирина Верещук, обсудили функционирование Реестра ущерба от агрессии РФ и планы создания международного механизма для компенсаций.

Также отмечено, что Совет Реестра недавно утвердил новые формы и правила подачи заявлений для 16 категорий ущерба, нанесенного российской агрессией. К этим категориям относятся случаи вынужденного перемещения за границу, незаконного задержания, принудительного труда или службы, насильственного перемещения или депортации, а также потери жилья или места жительства.

Формы заявлений и правила для новых категорий ущерба будут доступны после утверждения Конференцией участников Реестра и технического внедрения.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце июля 2024 года в приложении "Дія" запустили сервис, позволяющий всем украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать заявления в международный Реестр убытков. Этот реестр станет основой для будущих репараций, которые государство-агрессор должно выплатить за все разрушения.

Мы также сообщали, что украинская доступна денежная помощь при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) на аренду жилья. Такие выплаты предоставляются на полгода в двух регионах.