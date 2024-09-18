Реєстр збитків від військової агресії Росії — в Україні розширили перелік категорій заявників на компенсацію

Наслідки ракетного обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У міжнародному Реєстрі збитків буде розширено перелік категорій заявників на відшкодування. Зокрема, нещодавно схвалили форми та правила подання для нових 16 категорій заяв про збитки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Хто ще зможе подати заявку на відшкодування

У повідомленні сказано, що на нараді з питань внутрішньо переміщених осіб, яку вела Ірина Верещук, обговорили функціонування Реєстру збитків від агресії рф та плани створення міжнародного механізму для компенсацій.

Також зазначено, що Рада Реєстру нещодавно затвердила нові форми та правила подання заяв для 16 категорій збитків, завданих російською агресією. До цих категорій відносяться випадки вимушеного переміщення за кордон, незаконного затримання, примусової праці чи служби, насильницького переміщення або депортації, а також втрати житла чи місця проживання.

Форми заяв і правила для нових категорій збитків будуть доступні після затвердження Конференцією учасників Реєстру та технічного впровадження.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року у застосунку "Дія" запустили сервіс, який дозволяє всім українцям, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії, подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Цей реєстр стане основою для майбутніх репарацій, які держава-агресор має виплатити за всі руйнування.

Ми також повідомляли, що українцям доступна грошова допомога за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) на оренду житла. Такі виплати надають на пів року у двох регіонах.