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В России существенно сократился экспорт необработанных алмазов — в чем причина

3 июля 2024 17:12
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Россия сократила экспорт необработанных алмазов более чем на треть — почему так произошло
Оценка драгоценного камня. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Россия уже второй год подряд уменьшает экспорт алмазов из-за санкций и слабого мирового спроса. За этот период объемы экспорта сократились более чем на треть.

Об этом сообщают РосСМИ.

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За два года экспорт необработанных алмазов из России снизился на 36% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году стоимость экспорта алмазов снизилась на 7,7% по сравнению с 2022 годом, достигнув 3,7 миллиарда долларов.

В первый год полномасштабной войны в Украине объемы экспорта упали на 24% по сравнению с 2021 годом, составив 36,7 миллиона каратов, хотя добыча выросла на 7%, до 41,9 миллиона каратов.

В 2023 году экспорт продолжил снижаться, сократившись еще на 12%, до 32,4 миллиона каратов. Добыча также уменьшилась на 11% до 37,3 миллиона каратов.

Почему так произошло

Известно, что Индия, один из крупнейших покупателей российских алмазов, в 2023 году сократила их импорт на 11%, до 128 миллионов каратов.

Это произошло после того, как в течение двух предыдущих лет индийские ограничители благодаря высокому спросу и росту цен импортировали в 2,5 раза больше алмазов, чем было добыто в мире.

В сообщении говорится, что это привело к накоплению значительных запасов. Рост стоимости кредитов, покрывающих половину всех закупок в сегменте огранки, существенно снизил доходы ограничителей, что, в свою очередь, привело к снижению спроса.

Торговля российскими алмазами сталкивается с дополнительными трудностями также из-за санкций. Компания АЛРОСА, на которую попадает более 97% добычи алмазов, находится под санкциями США и Великобритании. В странах ЕС и G7 запрещены поставки алмазов из России, если они имеют вес от 1 карата, даже если они были обработаны в других странах.

С 1 сентября вступит в силу запрет на импорт ювелирных изделий и часов с бриллиантами из российского сырья.

Что еще стоит знать

Напомним, Соединенные Штаты Америки пересматривают самые строгие элементы запрета на российские алмазы, введенные "Большой семеркой". На такой шаг в американские власти пошли после противодействия со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка.

Мы также писали, что доходы России от продажи нефти и газа вырастут более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 9,4 миллиарда долларов. Это показывает способность русской экономики удачно противостоять действию санкций.

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