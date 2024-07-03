Росія скоротила експорт необроблених алмазів на понад третину — чому так сталося

Оцінка коштовного каміння. Фото: Reuters

Росія вже другий рік поспіль зменшує експорт алмазів через санкції та слабкий світовий попит. За цей період обсяги експорту скоротилися більш ніж на третину.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На скільки в РФ знизився експорт алмазів

За два роки експорт необроблених алмазів з Росії зменшився на 36% у порівнянні з 2021 роком. У 2023 році вартість експорту алмазів знизилася на 7,7% порівняно з 2022 роком, досягнувши 3,7 мільярда доларів.

Під час першого року повномасштабної війни в Україні обсяги експорту впали на 24% у порівнянні з 2021 роком, склавши 36,7 мільйона каратів, хоча видобуток зріс на 7%, до 41,9 мільйона каратів.

У 2023 році експорт продовжив знижуватися, скоротившись ще на 12%, до 32,4 мільйона каратів. Видобуток також зменшився на 11%, до 37,3 мільйона каратів.

Чому так сталося

Відомо, що Індія, — один із найбільших покупців російських алмазів — у 2023 році скоротила їх імпорт на 11%, до 128 мільйонів каратів.

Це сталося після того, як протягом двох попередніх років індійські огранувальники завдяки високому попиту та зростанню цін імпортували у 2,5 раза більше алмазів, ніж було видобуто у світі.

У повідомленні йдеться, що це призвело до накопичення значних запасів. Зростання вартості кредитів, які покривають половину всіх закупівель у сегменті огранування, суттєво зменшило прибутки огранувальників, що своєю чергою призвело до зниження попиту.

Торгівля російськими алмазами натрапляє на додаткові труднощі також через санкції. Компанія АЛРОСА, на яку перепадає понад 97% видобутку алмазів, перебуває під санкціями США та Великоъ Британії. У країнах ЄС та G7 заборонено постачання алмазів з Росії, якщо вони мають вагу від 1 карата, навіть якщо їх було оброблено в інших країнах.

З 1 вересня набуде чинності заборона на імпорт ювелірних виробів та годинників, що містять діаманти з російської сировини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки переглядають найсуворіші елементи заборони на російські алмази, що запровадила "Велика сімка". На такий крок американська влада пішла після протидії з боку африканських країн, індійських огранувальників дорогоцінного каміння та ювелірів Нью-Йорку.

Ми також писали, що доходи Росії від продажу нафти і газу зростуть більш ніж на 50% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 9,4 мільярда доларів. Це демонструє здатність російської економіки успішно протистояти впливу санкцій.