В Днепропетровской области и в Киеве начали гасить долги за свет

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. Фото: YASNO

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что у жителей Киева и Днепропетровской области снизилась задолженность за электроэнергию. Он также объяснил, при каких обстоятельствах энергетики могут отключить свет.

Об этом сообщает пресс-служба компании YASNO.

Где и на сколько уменьшились долги за свет

Так, после начала информирования об отключении света должникам, в Киеве и Днепропетровской области уже уплатили по счетам 250 млн гривен.

"В январе мы работали с крупнейшими должниками в Киеве и на Днепропетровщине — сообщили им о возможном прекращении поставок электроэнергии. И за месяц общая сумма долга уменьшилась на 250 млн грн. Я очень благодарен тем людям, которые вовремя платят, и тем, кто начал урегулировать вопрос долгов" , — сказал Сергей Коваленко.

По его словам, поставщики не заинтересованы в отключениях и применяют только в крайних случаях. До этого клиенты получают платежки с суммами задолженности и оповещения с просьбой уплатить долг.

Генеральный директор YASNO объяснил, как происходит отключение света. Сначала компания информирует клиентов о состоянии расчетов, а затем, при отсутствии реакции, самые крупные должники получают два бумажных извещения — за 10 дней до отключения от поставщика и в пять дней от оператора системы распределения.

"Если человек игнорирует и эти предупреждения, то представители оператора осуществляют отключение и прекращается электроснабжение в дом должника. Но на самом деле только каждый четвертый клиент, получивший официальное предупреждение о прекращении поставок, доводит дело до фактического отключения" , — добавил Сергей Коваленко.

В YASNO отмечают, что если человек идет на контакт и стремится решить вопрос долга, шанс отключения света таким клиентам очень низкий.

Что еще нужно знать

Напомним, что, несмотря на то, что Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света за долги, за неуплату будут наказывать не всех. В Министерстве энергетики Украины назвали сумму задолженности, которая не приведет к отключению.

Мы также писали, что в последнее время в Украине идет много разговоров вокруг вопроса о повышении тарифов на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко в рамках поездки в Харьков рассказал о деталях по этому поводу.