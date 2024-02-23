У Дніпропетровській області та у Києві почали гасити борги за світло

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко. Фото: YASNO

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у мешканців Києва та Дніпропетровської області зменшилась заборгованість за електроенергію. Він також пояснив, за яких обставин енергетики можуть відключити світло.

Про це повідомляє пресслужба компанії YASNO.

Де та на скільки зменшились борги за світло

Так, після початку інформування про відключення світла боржникам, у Києві та Дніпропетровській області вже сплатили за рахунками 250 млн гривень.

"У січні ми працювали із найбільшими боржниками у Києві та на Дніпропетровщині — повідомили їм про можливе припинення постачання електроенергії. І за місяць загальна сума боргу зменшилась на 250 млн грн. Я дуже вдячний тим людям, які вчасно сплачують, та тим, хто почав врегульовувати питання боргів", — сказав Сергій Коваленко.

За його словами, постачальники не зацікавлені у відключеннях і застосовують їх лише у крайніх випадках. До цього клієнти отримують платіжки із сумами заборгованості й сповіщення із проханням сплатити борг.

Генеральний директор YASNO пояснив, як відбувається відключення світла. Спочатку компанія інформує клієнтів про стан розрахунків, а потім, за відсутності реакції, найбільші боржники отримують два паперових сповіщення — за 10 днів до відключення від постачальника і за п'ять днів від оператора системи розподілу.

"Якщо людина ігнорує і ці попередження, то представники оператора здійснюють відключення і припиняється електропостачання до оселі боржника. Але насправді лише кожен четвертий клієнт, який отримав офіційне попередження про припинення постачання, доводить справу до фактичного відключення", — додав Сергій Коваленко.

У YASNO наголошують, — якщо людина йде на контакт та прагне розв’язати питання боргу, шанс відключення світла таким клієнтам дуже низький.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що попри те, що Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла за борги, за несплату каратимуть не всіх. У Міністерстві енергетики України назвали суму заборгованості, яка не призведе до відключення.

Ми також писали, що останнім часом в Україні точиться багато розмов навколо питання про підвищення тарифів на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко у рамках поїздки до Харкова розповів про деталі щодо цього.