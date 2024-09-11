МВФ согласовал для Украины транш более чем в 1 млрд долл. — детали

Логотип Международного валютного фонда. Фото: Reuters

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) согласовала предоставление Украине транша в размере 1,1 миллиарда долларов. Среди следующих условий работа с уплатой налогами, "Укрэнерго" и проведение аудита НАБУ.

Об этом сообщает прессслужба МВФ.

Читайте также:

Подробнее о транше

Представители миссии Международного валютного фонда, работавшие в Киеве с 4 сентября, договорились об успешном пересмотре четырехлетней программы финансовой поддержки Украины и согласовали предоставление следующего транша в размере 1,1 миллиарда долларов.

"Украина выполнила все количественные критерии, а также структурные бенчмарки по состоянию на конец июня, необходимые для этого пересмотра", — сказал глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей.

МВФ не выдвигает конкретных требований по повышению налогов в Украине. В то же время руководитель миссии подчеркнул, что украинские власти должны принимать меры по ликвидации возможностей уклонения от уплаты налогов и активно бороться с теневой экономикой, руководствуясь Национальной стратегией доходов (НСР).

"Законодательство по реформе Таможенного кодекса должно подтвердить центральную роль Министерства финансов в надзоре за таможней. Также следует установить надежные механизмы для отбора постоянного руководителя таможни и других ключевых руководящих должностей в органе", — добавил Грей.

Глава миссии МВФ в Украине также назвал среди приоритетных задач на краткосрочную перспективу создание нового Высшего административного суда, реформирование Счетной палаты и проведение первого внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро. Также возобновление деятельности независимого наблюдательного совета "Укрэнерго" должно быть завершено до конца декабря.

Что еще стоит знать

Напомним, миссия МВФ начала в Киеве в среду, 4 сентября переговоры с представителями Украины. Речь идет о пятом пересмотре Программы расширенного финансирования.

Мы также писали, что у агентства Bloomberg появилась информация, что МВФ требует ослабить курс гривны и повысить налоги. Украинская национальная валюта уже потеряла более 10% с октября 2023 года, когда был отменен фиксированный обменный курс.