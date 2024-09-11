МВФ погодив для України транш у понад 1 млрд дол — деталі

Логотип Міжнародного валютного фонду. Фото: Reuters

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила надання Україні траншу у розмірі 1,1 мільярда доларів. Серед наступних умов – робота зі сплатою податками, "Укренерго" та проведення аудиту НАБУ.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

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Детальніше про транш

Представники місії Міжнародного валютного фонду, які працювали в Києві з 4 вересня, домовилися про успішний перегляд чотирирічної програми фінансової підтримки України та погодили надання наступного траншу в розмірі 1,1 мільярда доларів.

"Україна виконала усі кількісні критерії, а також структурні бенчмарки станом на кінець червня, що були необхідні для цього перегляду", — сказав очільник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Зазначається, що МВФ не висуває конкретних вимог щодо підвищення податків в Україні. Водночас керівник місії підкреслив, що українська влада повинна вживати заходів для ліквідації можливостей ухилення від сплати податків і активно боротися з тіньовою економікою, керуючись Національною стратегією доходів (НСР).

"Законодавство щодо реформи Митного кодексу має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею. Також слід встановити надійні механізми для відбору постійного керівника митниці та інших ключових керівних посад в органі", — додав Грей.

Очільник місії МВФ в Україні також назвав серед пріоритетних завдань на короткострокову перспективу створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати та проведення першого зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро. Також відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" має бути завершене до кінця грудня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, місія МВФ розпочала в Києві в середу, 4 вересня, переговори з представниками України. Йдеться про п'ятий перегляд Програми розширеного фінансування.

Ми також писали, що в агенції Bloomberg з'явилась інформація, що МВФ вимагає послабити курс гривні та підвищити податки. Українська національна валюта вже втратила понад 10% з жовтня 2023 року, коли було скасовано фіксований обмінний курс.