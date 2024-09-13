С начала года товарооборот Украины составил более 72 млрд дол. — детали

Контейнеры в порту Одессы. Фото: УНИАН

За первые восемь месяцев 2024 года товарооборот Украины достиг 72,6 миллиарда долларов, в частности в августе он вырос на 10,9 миллиарда долларов. Импорт в Украину за это время увеличился до 42,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Импорт в Украину вырос до 42,1 миллиарда долларов, в том числе на 6 миллиардов долларов в августе, тогда как экспорт достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 4,9 миллиарда долларов.

Среди стран, из которых больше импортировали товары в Украину, на первом месте Китай (8,9 миллиарда долларов), на втором — Польша (4,5 миллиарда долларов), и на третьем — Германия (3,4 миллиарда долларов).

Что касается экспорта, больше всего товаров из Украины было отправлено в Польшу (3,1 миллиарда долларов), Испанию (1,9 миллиарда долларов) и Китай (1,9 миллиарда долларов).

Источник: Таможенная служба

В общем объеме импортируемых товаров за январь-август 2024 65% составляют следующие категории:

машины, оборудование и транспорт — 15,5 миллиарда долларов;

продукция химической промышленности — 7,8 миллиарда долларов;

топливно-энергетические товары — 6 миллиардов долларов.

При таможенном оформлении этих товаров в бюджет было уплачено 269 миллиардов гривен.

В тройку наиболее экспортируемых товаров из Украины входят:

продовольственные товары — 16 миллиардов долларов;

металлы и изделия из них — 2,9 миллиарда долларов;

минеральные продукты — 2,2 миллиарда долларов.

В течение первых восьми месяцев 2024 года на таможенном оформлении экспорта товаров, на которые применяется вывозная пошлина, в государственный бюджет перечислено 189,3 млн грн.

Что еще нужно знать

Напомним, в январе-июле 2024 года Китай сохранял свое лидерство среди стран-экспортеров украинских товаров, оформленных в зоне деятельности Одесской таможни. В целом, эта страна стала крупнейшим торговым партнером региона за текущий год.

Мы также писали, что Украина постоянно работает по восстановлению контейнерного сообщения с портами Большой Одессы. Так, в Стамбул в начале июля уже было отправлено первое судно со 180 контейнерами украинских товаров.