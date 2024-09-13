З початку року товарообіг України склав понад 72 млрд дол. — деталі

Контейнери в Одеському порту. Фото: УНІАН

За перші вісім місяців 2024 року товарообіг України ​​​​досяг 72,6 мільярда доларів, зокрема у серпні він зріс на 10,9 мільярда доларів. Імпорт в Україну за цей час збільшився до 42,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

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Імпорт в Україну зріс до 42,1 мільярда доларів, зокрема на 6 мільярдів доларів у серпні, тоді як експорт досяг 27,5 мільярда доларів, збільшившись на 4,9 мільярда доларів.

Серед країн, з яких найбільше імпортували товари в Україну, на першому місці Китай (8,9 мільярда доларів), на другому — Польща (4,5 мільярда доларів), і на третьому — Німеччина (3,4 мільярда доларів).

Що стосується експорту, найбільше товарів з України було відправлено до Польщі (3,1 мільярда доларів), Іспанії (1,9 мільярда доларів) і Китаю (1,9 мільярда доларів).

Джерело: Митна служба

У загальному обсязі імпортованих товарів за січень-серпень 2024 року 65% становлять такі категорії:

машини, обладнання та транспорт — 15,5 мільярда доларів;

продукція хімічної промисловості — 7,8 мільярда доларів;

паливно-енергетичні товари — 6 мільярдів доларів.

Під час митного оформлення цих товарів до бюджету було сплачено 269 мільярдів гривень.

До трійки товарів, що найбільше експортуються з України, входять:

продовольчі товари — 16 мільярдів доларів;

метали та вироби з них — 2,9 мільярда доларів;

мінеральні продукти — 2,2 мільярда доларів.

Протягом перших восьми місяців 2024 року на митному оформленні експорту товарів, на які застосовується вивізне мито, до державного бюджету перераховано 189,3 млн грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, протягом січня-липня 2024 року Китай зберігав своє лідерство серед країн-експортерів українських товарів, оформлених у зоні діяльності Одеської митниці. Загалом ця країна стала найбільшим торговельним партнером регіону за поточний рік.

Ми також писали, що Україна неспинно працює щодо відновлення контейнерного сполучення з портами Великої Одеси. Так, до Стамбула на початку липня вже було відправлено перше судно зі 180 контейнерами українських товарів.