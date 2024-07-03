На зарплаты и пенсии — МВФ перечислил Украине 2,2 млрд долларов

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В среду, 3 июля, Украина получила 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Денежные средства помогут покрыть приоритетные расходы бюджета, в частности, финансирование соцвыплат и зарплат.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Украина получила $2,2 млрд от МВФ", — написал глава Кабинета министров.

По его словам, речь идет о части средств, предусмотренных программой расширенного финансирования EFF, выделение которого одобрил Совет МВФ, объемом 16 млрд долларов.

Он отметил, что для получения средств Украина проделала важную "домашнюю работу", успешно пройдя четвертый пересмотр программы, впервые в двусторонних отношениях с фондом.

Как отметил глава правительства, средства помогут покрыть приоритетные расходы бюджета. Перечисленную сумму направят на покрытие финансирования критических расходов. В частности, на выплату социальной помощи, зарплат медикам и учителям.

Что еще стоит знать

Напомним, Всемирный банк внес изменения в классификацию Украины, повысив ее статус по доходам среди стран мира. Речь идет о переводе в категорию стран с доходом "выше среднего" из предыдущей категории с доходом "ниже среднего".

Также мы писали, что у страны еще есть время, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта. Если государству не удастся, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать большие риски восстановления страны.