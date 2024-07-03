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Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ — деталі траншу

3 липня 2024 11:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
На зарплати та пенсії — МВФ перерахував Україні 2,2 млрд доларів
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У середу, 3 липня, Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти допоможуть покрити пріоритетні витрати бюджету, зокрема, фінансування соцвиплат та зарплат.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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"Україна отримала $2,2 млрд від МВФ", — написав голова Кабінету міністрів.

За його словами, це частина коштів, передбачених програмою розширеного фінансування EFF, виділення якого схвалила Рада МВФ, обсягом 16 млрд доларів.  

Він зазначив, що для отримання коштів Україна виконала важливу "домашню роботу", успішно пройшовши четвертий перегляд програми, вперше у двосторонніх відносинах з фондом.

Як зауважив очільник уряду, кошти допоможуть покрити пріоритетні витрати бюджету. Перераховану суму спрямують на покриття фінансування критичних видатків. Зокрема, на виплату соціальної допомоги, зарплат медикам та учителям.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Світовий банк вніс зміни у класифікацію України, підвищивши її статус за доходами серед країн світу. Йдеться про переведення до категорії країн з доходом "вище середнього" з попередньої категорії з доходом "нижче середнього".

Також ми писали, що країна має ще час, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту. Якщо державі не вдасться, це може підірвати довіру інвесторів до зобов'язань Заходу й означатиме великі ризики для відновлення країни.

МВФ транш зарплати пенсії уряд фінанси

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