Украина введет акциз на напитки с сахаром - что изменится

Газированные напитки с сахаром. Фото: Unsplash

Украина планирует ввести акцизный налог на напитки с сахаром, который должен реформировать налоговую политику и улучшить здоровье населения. Акциз уже заложен в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Правительственного портала.

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Акциз на напитки с сахаром в Украине

Украина в ближайшие годы планирует ввести акциз на напитки с сахаром, уже заложенный в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. В течение трех лет государство намерено внедрить меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования, предусмотренные Национальной стратегией доходов до 2030 года. Акцизный налог на подслащенные сахаром напитки является одним из таких мер.

Министерство здравоохранения поддерживает введение акциза, поскольку постоянное употребление сладких газированных напитков способствует развитию диабета, избыточного веса и ожирения. В литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара.

В 2023 году в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта о налогообложении подслащенных напитков:

Первый предлагает ввести ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ объемом 0,1 евро (около 4 грн) на литр напитка. В Бельгии этот налог составляет 0,53 евро, а в Польше – 0,19 евро.

Второй законопроект определяет, что средства, полученные от уплаты налога, будут направлены на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и их лечение, а также на поддержку программы детского питания в школах, инициированную первой леди Еленой Зеленской.

Напомним, с 1 июля акцизы на горючее повысятся, что приведет к изменениям в цене за литр бензина и дизтоплива. Ожидается, что стоимость вырастет в среднем на 1,5–2 гривны за литр.

Ранее мы писали, что парламент принял законопроект, предусматривающий значительное повышение акциза на сигареты. Если он будет принят, цены на табачные изделия могут значительно увеличиться.