Україна запровадить акциз на напої з цукром — що зміниться

Газовані напої з цукром. Фото: Unsplash

Україна планує запровадити акцизний податок на напої з цукром, що має на меті реформувати податкову політику та покращити здоров'я населення. Акциз вже закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

Про це повідомила пресслужба Урядового порталу.

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Україна у найближчі роки планує ввести акциз на напої з цукром, який вже закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Протягом цих трьох років держава має намір впровадити заходи щодо реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені Національною стратегією доходів до 2030 року. Акцизний податок на підсолоджені цукром напої є одним з таких заходів.

Міністерство охорони здоров'я підтримує введення акцизу, оскільки постійне вживання солодких газованих напоїв сприяє розвитку діабету, надмірної ваги та ожиріння. У літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру.

У 2023 році у Верховній Раді були зареєстровані два законопроєкти щодо оподаткування підсолоджених напоїв:

Перший пропонує запровадити ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру й інших підсолоджувачів, ароматичних речовин обсягом 0,1 євро (близько 4 грн) на один літр напою. У Бельгії цей податок становить 0,53 євро, а у Польщі — 0,19 євро.

Другий законопроєкт визначає, що кошти, отримані від сплати податку, будуть спрямовані на реалізацію програм з запобігання неінфекційним захворюванням та їх лікування, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, з 1 липня акцизи на пальне підвищаться, що призведе до змін у ціні за літр бензину та дизпального. Очікується, що вартість зросте в середньому на 1,5–2 гривні за літр.

Раніше ми писали, що парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизу на цигарки. Якщо його буде ухвалено, ціни на тютюнові вироби можуть значно зрости.