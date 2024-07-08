Работа в Украине — некоторым женщинам с детьми помогут с работой

Женщина на швейном предприятии. Фото: Freepik

В Украине некоторым матерям специалисты помогут получить новую работу в рамках проекта "Mom, work!". Он позволит разработать стратегии поиска работы и побороть собственные страхи.

Об этом сообщают специалисты портала Work.ua.

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Детальнее о проекте "Mom, work!"

Отмечается, что проект "Mom, work!" направленный на помощь с поиском работы женщинам:

воспитывающих ребенка с инвалидностью;

которые заботятся о лице с инвалидностью.

Проект инициировала общественная организация "Эпипросвита". Ее реализовывать в рамках программы "Жизнь без барьеров" финансово помогает Немецкий фонд Маршалла США.

Речь идет о прохождении учебного курса из четырех лекций. А именно:

работа со страхами и ограничительными убеждениями в карьере;

нахождение собственных сильных сторон и определение карьерной цели;

подготовка резюме/стратегии в поиске новой работы;

подготовка женщин к собеседованию с работодателем.

Как приобщиться женщинам к курсу

Курс для женщин, воспитывающих детей или заботящихся о лицах с инвалидностью со всей Украины, бесплатный. Он стартует 23 июля 2024 года.

Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету по ссылке.

По итогам прохождения курса, участникам удастся:

повысить уровень конкурентоспособности среди других претендентов;

получить шаблон современного резюме;

овладеть современными трендами/нюансами на собеседованиях с работодателями;

избавиться от страха ошибки/неудачи во время собеседований;

получить сертификат по прохождению курса;

посетить онлайн-выпускной.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне мобилизации и военного положения на рынке труда растет количество вакансий. Известно, какие профессии пользовались наибольшей популярностью и где была самая высокая оплата труда в мае 2024 года.

Также мы писали, что Гоструда тщательно следит за соблюдением трудового законодательства, в частности, за оформлением должным образом работников. За нарушения предусмотрены немалые штрафы, которые выросли в 2024 году.