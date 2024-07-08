Работа в Украине — некоторым женщинам с детьми помогут с работой

Украинкам помогут с работой — детали проекта "Mom, work!"
В Украине некоторым матерям специалисты помогут получить новую работу в рамках проекта "Mom, work!". Он позволит разработать стратегии поиска работы и побороть собственные страхи.
Об этом сообщают специалисты портала Work.ua.
Детальнее о проекте "Mom, work!"
Отмечается, что проект "Mom, work!" направленный на помощь с поиском работы женщинам:
- воспитывающих ребенка с инвалидностью;
- которые заботятся о лице с инвалидностью.
Проект инициировала общественная организация "Эпипросвита". Ее реализовывать в рамках программы "Жизнь без барьеров" финансово помогает Немецкий фонд Маршалла США.
Речь идет о прохождении учебного курса из четырех лекций. А именно:
- работа со страхами и ограничительными убеждениями в карьере;
- нахождение собственных сильных сторон и определение карьерной цели;
- подготовка резюме/стратегии в поиске новой работы;
- подготовка женщин к собеседованию с работодателем.
Как приобщиться женщинам к курсу
Курс для женщин, воспитывающих детей или заботящихся о лицах с инвалидностью со всей Украины, бесплатный. Он стартует 23 июля 2024 года.
Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету по ссылке.
По итогам прохождения курса, участникам удастся:
- повысить уровень конкурентоспособности среди других претендентов;
- получить шаблон современного резюме;
- овладеть современными трендами/нюансами на собеседованиях с работодателями;
- избавиться от страха ошибки/неудачи во время собеседований;
- получить сертификат по прохождению курса;
- посетить онлайн-выпускной.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на фоне мобилизации и военного положения на рынке труда растет количество вакансий. Известно, какие профессии пользовались наибольшей популярностью и где была самая высокая оплата труда в мае 2024 года.
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