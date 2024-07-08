Робота в Україні — деяким жінкам з дітьми допоможуть з роботою

Українкам допоможуть з роботою — деталі проєкту "Mom, work!"
В Україні деяким матусям допоможуть отримати нову роботу в рамках проєкту "Mom, work!". Він надасть можливість розробити стратегії пошуку роботи та побороти власні страхи.
Про це повідомляють фахівці порталу Work.uа.
Детальніше про проєкт "Mom, work!"
Зазначається, що проєкт "Mom, work!" спрямований для допомоги з пошуком роботи жінкам:
- які виховують дитину з інвалідністю;
- піклуються про особу з інвалідністю.
Проєкт ініціювала громадська організація "Епіпросвіта". Її реалізовувати в межах програми "Життя без бар’єрів" фінансово допомагає Німецький фонд Маршалла США.
Йдеться про проходження навчального курсу із чотирьох лекцій. А саме:
- робота зі страхами та обмежувальними переконаннями щодо кар’єри;
- знаходження власних сильних сторін та визначення кар’єрної цілі;
- підготовка резюме/стратегії в пошуку нової роботи;
- підготовка жінок до співбесіди з роботодавцем.
Як долучитися жінкам до курсу
Курс для жінок, які виховують дітей або піклуються про осіб з інвалідністю з усієї України, є безкоштовним. Він стартує 23 липня 2024 року.
Для того, щоб взяти участь, необхідно заповнити анкету за посиланням.
За підсумком проходження курсу, учасницям вдасться:
- підвищити рівень конкурентоспроможності з-поміж інших претендентів;
- отримати шаблон сучасного резюме;
- оволодіти сучасними трендами/нюансами на співбесідах з роботодавцями;
- позбутися страху помилки/невдачі під час співбесід;
- отримати сертифікат із проходження курсу;
- відвідати онлайн-випускний.
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