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Українкам допоможуть з роботою — деталі проєкту "Mom, work!"

8 липня 2024 13:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — деяким жінкам з дітьми допоможуть з роботою
Жінка на швейному підприємстві. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні деяким матусям допоможуть отримати нову роботу в рамках проєкту "Mom, work!". Він надасть можливість розробити стратегії пошуку роботи та побороти власні страхи.

Про це повідомляють фахівці порталу Work.uа.

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Детальніше про проєкт "Mom, work!"

Зазначається, що проєкт "Mom, work!" спрямований для допомоги з пошуком роботи жінкам:

  • які виховують дитину з інвалідністю;
  • піклуються про особу з інвалідністю.

Проєкт ініціювала громадська організація "Епіпросвіта". Її реалізовувати в межах програми "Життя без бар’єрів" фінансово допомагає Німецький фонд Маршалла США.

Йдеться про проходження навчального курсу із чотирьох лекцій. А саме:

  • робота зі страхами та обмежувальними переконаннями щодо кар’єри;
  • знаходження власних сильних сторін та визначення кар’єрної цілі;
  • підготовка резюме/стратегії в пошуку нової роботи;
  • підготовка жінок до співбесіди з роботодавцем.

Як долучитися жінкам до курсу

Курс для жінок, які виховують дітей або піклуються про осіб з інвалідністю з усієї України, є безкоштовним. Він стартує 23 липня 2024 року.

Для того, щоб взяти участь, необхідно заповнити анкету за посиланням.

За підсумком проходження курсу, учасницям вдасться:

  • підвищити рівень конкурентоспроможності з-поміж інших претендентів;
  • отримати шаблон сучасного резюме;
  • оволодіти сучасними трендами/нюансами на співбесідах з роботодавцями;
  • позбутися страху помилки/невдачі під час співбесід;
  • отримати сертифікат із проходження курсу;
  • відвідати онлайн-випускний.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі мобілізації та воєнного стану на ринку праці зростає кількість вакансій. Відомо, які професії користувались найбільшою популярністю та де була найвища оплата праці у травні 2024 року.

Також ми писали, що Держпраці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

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