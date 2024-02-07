Помощь беженцам в ЕС — в каких странах сократили выплаты

Украинские беженцы за границей. Фото: Reuters

В 2024 году в ряде стран Европейского Союза (ЕС) заработали новые правила поддержки беженцев из Украины. Находиться за границей стало сложнее, ведь теперь получают сниженный размер выплат и усложнены правила проживания.

Об этом сообщает издание "Украинские новости".

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Выплаты от правительства Ирландии

Власти Ирландии в 2024 году решили сократить размер выплат для тех украинцев, которые прибыли в страну недавно. Если раньше можно было рассчитывать на 220 евро в неделю, то сейчас всего на 38,80 евро.

Также были введены ограничения прав на проживание в муниципальных приютах до 90 дней. После этого срока придется искать другое место за компенсацию от государства.

Правительство страны планирует дальнейшее сокращение помощи украинским мигрантам.

Помощь от властей Польши

По данным Министерства внутренних дел Польши, сейчас в центрах для проживания беженцев насчитывается более 42,2 тысячи граждан Украины. Количество вдвое меньше, чем год назад.

Несмотря на это, власти страны запланировали урезать помощь, временная защита от войны продлится еще полгода. То есть, правительство Польши сможет поддерживать беженцев из Украины только до сентября 2024 года.

После чего планируют внести кардинальные изменения в правила помощи.

Теперь предусмотрена отмена статуса временной защиты при выезде за пределы страны даже на короткий срок. Рассматривается возможность сокращения финансовой помощи на детей.

Поддержка со стороны правительства Норвегии

В конце января этого года о сокращении поддержки украинцев сообщили власти Норвегии. Речь идет о введении новых ограничений для получения финансовой помощи, в частности аннулирования коллективной защиты для лиц, имеющих двойное гражданство.

В случае, если граждане выберут проживание по частному адресу, а не в приютах для мигрантов, финансовая поддержка будет отменена. Также прибывшие в страну с домашними животными не смогут поселиться в бесплатном жилье в Центре регистрации и приютах для беженцев.

Нидерландские политики считают, что беженцев нужно вернуть на запад Украины, поскольку там, по их мнению, "относительно безопасно".

Помощь от властей Чехии

В 2024 году действуют изменения в программе помощи в предоставлении бесплатного гуманитарного жилья и новые требования по выплатам, включая доходы из Украины.

Такие меры призваны рационализировать расходы и стимулировать самостоятельность граждан. Также изменения предполагают предоставление денег беженцам на возвращение в Украину.

Больше о помощи для беженцев

Напомним, в 2024 году многие страны начали сворачивать помощь для украинских беженцев, спасающихся за границей от войны. В конце января о сокращении поддержки украинцев также сообщила еще одна страна.

Также сообщалось, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев в год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.