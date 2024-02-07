Допомога біженцям у ЄС — в яких країнах скоротили виплати

Українські біженці за кордоном. Фото: Reuters

У 2024 році у кількох країнах Європейського Союзу (ЄС) запрацювали нові правила підтримки біженців з України. Перебувати українцям за кордоном стало складніше, адже тепер отримують знижений розмір виплат та ускладнились правила проживання.

Про це інформує видання "Українські новини".

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Виплати від уряду Ірландії

Влада Ірландії у 2024 році вирішила скоротити розмір виплат для тих українців, які прибули в країну недавно. Якщо раніше можна було розраховувати на 220 євро на тиждень, то зараз лише на 38,80 євро.

Також запровадили обмеження прав на проживання у муніципальних притулках до 90 днів. Після цього терміну доведеться шукати інше місце за компенсацію від держави.

Уряд країни планує подальше скорочення допомоги для українських мігрантів.

Допомога від влади Польщі

За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, зараз у центрах для проживання біженців налічується понад 42,2 тисячі громадян України. Кількість удвічі менша, ніж рік тому.

Попри це влада країни запланувала урізати допомогу, тимчасовий захист триватиме ще пів року. Тобто уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України тільки до вересня 2024 року.

Після чого планують внести кардинальні зміни до правил допомоги.

Зараз передбачене скасування статусу тимчасового захисту під час виїзду за межі країни навіть на короткий термін. Розглядають можливість скорочення фінансової допомоги на дітей.

Підтримка з боку уряду Норвегії

Наприкінці січня цього року про скорочення підтримки українців повідомила влада Норвегії. Йдеться про запровадження нових обмежень для отримання фінансової допомоги, зокрема, анулювання колективного захисту для осіб, які мають подвійне громадянство.

У разі, якщо громадяни оберуть проживання за приватною адресою, а не в притулках для мігрантів, фінансову підтримку скасують. Також ті, хто прибуде в країну із домашніми тваринами, не зможуть оселитися у безкоштовному житлі в Центрі реєстрації та притулках для біженців.

Також нідерландські політики вважають, що біженців потрібно повернути на захід України, оскільки там, на їхню думку, "відносно безпечно".

Допомога від влади Чехії

У 2024 році діють зміни у програмі щодо допомоги у наданні безоплатного гуманітарного житла та нові вимоги щодо виплат, включаючи доходи з України.

Заходи покликані раціоналізувати витрати та стимулювати самостійність громадян. Також зміни передбачають надання грошей біженцям на повернення в Україну.

Більше про допомогу для біженців

Нагадаємо, у 2024 році багато країн почали згортати надання допомоги для українських біженців, які рятуються за кордоном від війни. Наприкінці січня про скорочення підтримки українців також повідомила ще одна країна.

Також повідомлялося, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.