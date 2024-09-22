Евросоюз запускает систему ETIAS — какие процедуры предстоит пройти на границе

Проверка документов на границе. Фото: Straż Graniczna Polska

Евросоюз внедряет систему ETIAS. Украинцам, которые планируют пересечь границу, нужно будет выполнить несколько процедур. В частности, им придется подать онлайн-заявку, указать личные данные, ответить на вопросы службы безопасности и оплатить сбор.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Установлено, что сбор, установленный Европейским Союзом, не станет серьезным финансовым препятствием для путешественников. Для оформления нужно будет оплатить всего 7 евро, что примерно равняется 320 гривнам. Это разрешение на въезд остается действительным в течение трех лет или до истечения срока действия загранпаспорта, если это произойдет раньше.

Следует отметить, что льготный период действия системы ETIAS продлится около шести месяцев. В течение этого времени путешественники смогут адаптироваться к новым требованиям. Однако людям рекомендуют не откладывать оформление разрешения на въезд до последнего момента и позаботиться об этом сразу, как только система ETIAS начнет действовать.

В течение льготного периода некоторые путешественники будут освобождены от сбора. Это касается детей до 18 лет, а также людей старше 70 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, с 10 ноября Европейский Союз вводит новую систему электронного контроля на границах. Она заменит ручное нанесение штампов в паспортах, усилит безопасность на границах Союза и поможет противодействовать нелегальной миграции.

Также мы писали, что украинские студенты, участвующие в программе академической мобильности, имеют право выезжать за границу в условиях общей мобилизации. Для этого они должны иметь копию договора, справку из украинского вуза и военно-учетный документ.