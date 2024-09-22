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Українці будуть платити за в'їзд до ЄС — що відомо

22 вересня 2024 11:48
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Євросоюз запускає систему ETIAS — які процедури треба буде пройти на кордоні
Перевірка документів на кордоні. Фото: Straż Graniczna Polska
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Євросоюз впроваджує систему ETIAS. Українцям, які планують перетнути кордон, потрібно буде виконати кілька процедур. Зокрема, їм доведеться подати онлайн-заявку, вказати особисті дані, відповісти на запитання служби безпеки та сплатити збір.

Про це розповідає 24 Канал.

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Зазанчено, що збір, установлений Європейським Союзом, не стане серйозною фінансовою перешкодою для мандрівників. Для оформлення потрібно буде сплатити лише 7 євро, що приблизно дорівнює 320 гривням. Цей дозвіл на в'їзд залишатиметься дійсним протягом трьох років або до моменту закінчення терміну дії закордонного паспорта, якщо це станеться раніше.

Варто зазначити, що пільговий період дії системи ETIAS триватиме близько шести місяців. Протягом цього часу мандрівники матимуть можливість адаптуватися до нових вимог. Однак людям рекомендують не відкладати оформлення дозволу на в'їзд до останнього моменту і подбати про це відразу, щойно система ETIAS почне діяти.

Протягом пільгового періоду деякі мандрівники будуть звільнені від сплати збору. Це стосується дітей віком до 18 років, а також людей старше 70 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 10 листопада Європейський Союз вводить нову систему електронного контролю на кордонах. Вона замінить ручне нанесення штампів у паспортах, посилить безпеку на кордонах Союзу, а також допоможе протидіяти нелегальній міграції.

Також ми писали, що українські студенти, які є учасниками програми академічної мобільності, мають право виїжджати за кордон в умовах загальної мобілізації. Для цього вони повинні мати копію договору, довідку з українського вишу і військово-обліковий документ.

Європейський союз кордон гроші документи дозвіл виїзд за кордон

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