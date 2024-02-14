Декларирование доходов в 2024 году – какой конечный срок подачи документов

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

В Государственной налоговой службе Украины призывают граждан не медлить, своевременно декларировать свои доходы за 2023 год. Там напомнили о граничных сроках подачи деклараций.

Об этом говорится на портале ГНС.

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Как отмечают в ведомстве, отчитаться о доходах, полученных в прошлом году, граждане и физлица-предприниматели должны в сроки, определенные украинским законодательством.

Граничные сроки подачи деклараций:

до 1 мая 2024 года (следующего за отчетным) — для физлиц-предпринимателей, кроме лиц с упрощенной системой налогообложения, физлиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью, и граждан.

Если последний день срока подачи декларации придется на выходной или праздничный день, то в последним днем срока будет считаться операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем (п. 49.20 Налогового кодекса).

Если у плательщика налога нет подтверждающих документов относительно суммы полученного дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога (в иностранной юрисдикции), оформленные в соответствии со ст. 13 Налогового кодекса, такой плательщик должен подать фискалам по своему налоговому адресу заявление о переносе срока предоставления налоговой декларации до 31 декабря года (следующего за отчетным);

в течение 20 календарных дней месяца следующего за календарным месяцем, в котором проведена госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности ФЛП по его решению — для физлиц-предпринимателей (кроме лиц на упрощенной системе налогообложения) в случае закрытия предпринимательства;

не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду, — для резидентов, выезжающих за пределы Украины на постоянное место жительства;

до 31 декабря (включительно) 2024 года — для физлиц, имеющих право на налоговую скидку.

Кто должен подавать декларации о доходах

По словам налоговиков, подавать налоговые декларации нужно:

физическим лицам-предпринимателям, кроме граждан, работающих на упрощенной системе налогообложения;

физическим лицам, занимающимся независимой профессиональной деятельностью (фрилансеры);

иностранцам, которые в отчетном году получили статус резидента Украины;

гражданам, выезжающим за границу для постоянного проживания;

родителям/попечителям несовершеннолетних детей или недееспособных лиц, состоящих на их содержании, от имени своего подопечного, если получили необлагаемый налогом доход;

должностным лицам государственных и коммунальных предприятий, компаний и организаций.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что его жена-предприниматель имеет миллионное состояние.

Также мы писали, что украинские граждане в рамках кампании по декларированию имущественного положения и доходов должны предоставить информацию за 2023 год. Налоговики рассказали, что нужно знать украинцам, находящимся за рубежом.