Декларування доходів у 2024 році — який кінцевий термін подачі документів

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

У Державній податковій службі України закликають громадян не зволікати, вчасно декларувати свої доходи за 2023 рік. Там нагадали про граничні терміни подання декларацій.

Про це йдеться на порталі ДПС.

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Як зазначають у відомстві, прозвітувати про доходи, отримані упродовж минулого року, громадяни та фізособи-підприємці мають у терміни, визначені українським законодавством.

Граничні терміни подання декларації:

до 1 травня 2024 року (наступного за звітним) — для фізосіб-підприємців, окрім осіб зі спрощеною системою оподаткування, фізосіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, та громадян.

Якщо останній день терміну подання декларації припаде на вихідний чи святковий день, то останнім днем терміну вважатиметься операційний (банківський) день, що йде за вихідним чи святковим днем (п. 49.20 Податкового кодексу).

Якщо платник податку не має що підтверджувальних документів щодо суми одержаного доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку (в іноземній юрисдикції), оформлені відповідно до ст. 13 Податкового кодексу, то такий платник мусить подати фіскалам за своєю податковою адресою заяву про перенесення терміну подання податкової декларації до 31 грудня року (наступного за звітним);

упродовж 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за його рішенням — для фізосіб-підприємців (окрім осіб зі спрощеної системи оподаткування) у разі закриття підприємництва;

не пізніше 60-ти календарних днів, що передують виїзду, — для резидентів, котрі виїжджають за межі України на постійне місце проживання;

до 31 грудня (включно) 2024 року — для фізосіб, які мають право на податкову знижку.

Хто має подавати декларації про доходи

За словами податківців, подавати податкові декларації потрібно:

фізичним особам-підприємцям, крім громадян, які працюють на спрощеній системі оподаткування;

фізичним особам, які займаються незалежною професійною діяльністю (фрилансери);

іноземцям, які у звітному році одержали статус резидента України;

громадянам, які виїжджають за кордон для постійного проживання;

батькам/піклувальникам неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб, які перебувають на їхньому утриманні, від імені свого підопічного, якщо отримали неоподаткований дохід;

посадовцям державних та комунальних підприємств, компаній та організацій.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що його дружина-підприємець має мільйонні статки.

Також ми писали, що українські громадяни у рамках кампанії з декларування майнового стану та доходів мають подати інформацію за 2023 рік. Податківці розповіли, що потрібно знати українцям, які перебувають за кордоном.