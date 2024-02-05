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Украинцы должны уплатить налог на роскошь — перечень элитных авто в 2024-м

5 февраля 2024 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налог на роскошь 2024 – кто и сколько должен заплатить за элитное авто
Водитель за рулем. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине владельцы элитных транспортных средств должны уплатить так называемый "налог на роскошь" в 2024 году. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

Исчерпывающий перечень опубликовало Министерство экономики.

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Как отмечают в Министерстве экономики, транспортный налог нужно платить за автомобили, которые не старше пяти лет, а цена составляет 375 минимальных зарплат.

В 2024 году в список попали 184 модели разных марок. Примечательно, что в 2023 году насчитывалось 225 моделей.

В этом году в перечне следующие марки:

  • Aston Martin;
  • Audi;
  • Bentley;
  • BMW;
  • Cadillac;
  • Jaguar;
  • Land Rover;
  • Lexus;
  • Maserati;
  • Mercedes-Benz;
  • Porsche;
  • Ривиан;
  • Tesla.

С исчерпывающим перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Размер налога за элитные авто

По сравнению с январем 2023 года уровень минимальной зарплаты вырос с 6,7 тысячи гривен до 7,1 тысячи гривен. Поэтому под налог на роскошь теперь подпадают автомобили стоимостью 2,662 млн гривен и более.

Конечный размер уплаты транспортного налога не зависит от цены автомобиля, а его ставка фиксирована. В 2024 году нужно заплатить в бюджет 25 тысяч гривен.

При этом платить налог необходимо как физлицам, так и юридическим лицам, однако оплата производится по-разному. В частности, юрлица должны самостоятельно рассчитывать налог и разбивать платежи на весь год.

Гражданам о необходимости уплаты налога сообщает местная налоговая служба. После получения такого извещения автовладельцы должны в течение двух месяцев перечислить годовой платеж в 25 тысяч гривен.

Минэкономики ежегодно публикует список подлежащих налогообложению марок и моделей авто.

Регистрация легковых автомобилей

В 2024 году также выросла стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую регистрацию легковых автомобилей. Сумма зависит от прожиточного минимума и от того, сколько стоит авто (без НДС). В частности, сбор за первую регистрацию равен:

  • 3% — если стоимость легкового авто не больше 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499,62 тыс. грн);
  • 4% — стоимость легковушки больше 165, но не выше 290 размеров прожиточного минимума (499 620 гривен — 878,12 тыс. грн);
  • 5% — цена авто превышает 290 размеров прожиточного минимума — более 878,1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане в рамках кампании по декларированию имущественного положения и доходов должны предоставить информацию за 2023 год. Налоговики рассказали, что нужно знать странникам, которые находятся за границей.

Раньше мы писали, когда нужно обязательно подавать право на доходы. Также эксперты обнародовали список категорий таких лиц.

Минэкономики
налоги
водители

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