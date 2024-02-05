Налог на роскошь 2024 – кто и сколько должен заплатить за элитное авто

Водитель за рулем. Фото: Freepik

В Украине владельцы элитных транспортных средств должны уплатить так называемый "налог на роскошь" в 2024 году. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

Исчерпывающий перечень опубликовало Министерство экономики.

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Как отмечают в Министерстве экономики, транспортный налог нужно платить за автомобили, которые не старше пяти лет, а цена составляет 375 минимальных зарплат.

В 2024 году в список попали 184 модели разных марок. Примечательно, что в 2023 году насчитывалось 225 моделей.

В этом году в перечне следующие марки:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Jaguar;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Ривиан;

Tesla.

С исчерпывающим перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Размер налога за элитные авто

По сравнению с январем 2023 года уровень минимальной зарплаты вырос с 6,7 тысячи гривен до 7,1 тысячи гривен. Поэтому под налог на роскошь теперь подпадают автомобили стоимостью 2,662 млн гривен и более.

Конечный размер уплаты транспортного налога не зависит от цены автомобиля, а его ставка фиксирована. В 2024 году нужно заплатить в бюджет 25 тысяч гривен.

При этом платить налог необходимо как физлицам, так и юридическим лицам, однако оплата производится по-разному. В частности, юрлица должны самостоятельно рассчитывать налог и разбивать платежи на весь год.

Гражданам о необходимости уплаты налога сообщает местная налоговая служба. После получения такого извещения автовладельцы должны в течение двух месяцев перечислить годовой платеж в 25 тысяч гривен.

Минэкономики ежегодно публикует список подлежащих налогообложению марок и моделей авто.

Регистрация легковых автомобилей

В 2024 году также выросла стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую регистрацию легковых автомобилей. Сумма зависит от прожиточного минимума и от того, сколько стоит авто (без НДС). В частности, сбор за первую регистрацию равен:

3% — если стоимость легкового авто не больше 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499,62 тыс. грн);

4% — стоимость легковушки больше 165, но не выше 290 размеров прожиточного минимума (499 620 гривен — 878,12 тыс. грн);

5% — цена авто превышает 290 размеров прожиточного минимума — более 878,1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане в рамках кампании по декларированию имущественного положения и доходов должны предоставить информацию за 2023 год. Налоговики рассказали, что нужно знать странникам, которые находятся за границей.

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