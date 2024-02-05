Податок на розкіш 2024 — хто і скільки має заплатити за елітне авто

Водій за кермом. Фото: Freepik

В Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

Вичерпний перелік опублікувало Міністерство економіки.

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Як зазначають у Міністерстві економіки, транспортний податок потрібно платити за авто, які не старші за п'ять років, а ціна становить 375 мінімальних зарплат.

У 2024 році до списку потрапили 184 моделі різних марок. Примітно те, що у 2023 році налічувалося 225 моделей.

Цьогоріч у переліку такі марки:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Jaguar;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rivian;

Tesla.

З вичерпним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Розмір податку за елітні авто

Порівняно з січнем 2023 року рівень мінімальної зарплати зріс із 6,7 тисячі гривень до 7,1 тисячі гривень. Через це під податок на розкіш тепер підпадають автомобілі вартістю 2,662 млн гривень і більше.

Кінцевий розмір сплати транспортного податку не залежить від ціни автомобіля, а його ставка фіксована. У 2024 році потрібно заплатити до бюджету 25 тисяч гривень.

При цьому платити податок необхідно як фізособам, так і юридичним особам, проте оплата здійснюється по-різному. Зокрема, юрособи мають самостійно розраховувати податок та розбивати платежі на весь рік.

Громадянам про необхідність сплати податку повідомляє місцева податкова служба. Після отримання такого сповіщення автовласники повинні протягом двох місяців перерахувати річний платіж у 25 тисяч гривень.

Мінекономіки щороку публікує список марок та моделей авто, що підлягають оподаткуванню.

Реєстрація легкових авто

У 2024 році також зросла вартість збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу реєстрацію легкових авто. Сума залежить від прожиткового мінімуму та від того, скільки коштує авто (без ПДВ). Зокрема, збір за першу реєстрацію дорівнює:

3% — якщо вартість легкового авто не більша 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499,62 тис. грн);

4% — вартість легковика більша 165, але не вище 290 розмірів прожиткового мінімуму (499 620 гривень - 878,12 тис. грн);

5% — ціна авто перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму —більш ніж 878,1 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни у рамках кампанії з декларування майнового стану та доходів мають подати інформацію за 2023 рік. Податківці розповіли, що потрібно знати українцям, які перебувають за кордоном.

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