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Украинцы продали 500 тыс. га земли — ТОП-3 региона

9 июля 2024 09:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Рынок земли в Украине — сколько продано гектаров и какие цены
Трактор в поле. Фото: agroblog
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине прошло три года после открытия рынка земли. За это время было продано более полумиллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения, цены существенно изменились.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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Согласно этой информации, за время функционирования земельного рынка в Украине было продано более 567,3 га с/х земли. Общее количество заключенных сделок составляет 253,4 тысячи. Продажа земельных участков проходила по средней стоимости 41 тыс. гривен за один гектар.

За весь период функционирования рынка земли наиболее востребованными были земельные угодья в Полтавской области. Там было продано более 60,36 га земли. Средняя стоимость гектара в этом регионе составила 42,75 тысячи гривен. На втором месте по популярности идет Днепропетровская область — 58,86 гектара. На третьем месте — Харьковская область — 54,45 гектара.

 

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Продажа земли. Источник: opendatabot.ua



По словам экспертов, полномасштабное вторжение повлияло на запросы покупателей и стоимость земельных угодий. За шесть месяцев текущего года украинцы купили 17 тыс. га земли в Полтавской области, в среднем за 52,59 тыс. гривен за один гектар.

В Днепропетровской области в 2024 году было продано 12,95 тыс. га по 34 тыс. гривен. Тройку лидеров замыкает Кировоградская область вместо прифронтовой Харьковщины — 9,37 тыс. га по средней цене 38 тыс. гривен за гектар.

 

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Цены на землю. Источник: opendatabot.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вступила в силу программа компенсации аграриям за разминирование земель, что будет способствовать более быстрой очистке территории. Согласно программе, государство компенсирует 80% расходов.

Также мы писали, что в Украине каждый гражданин имеет право на бесплатный участок земли. Во время полномасштабной войны процедура была приостановлена, однако разрешается выбрать участок для дальнейшего оформления в будущем.

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